В Казахстане могут открыть банки нового типа

Казахстанский финансовый рынок может вскоре увидеть появление новой категории банков — так называемых платежных банков. Об этом сообщили в Национальном банке Казахстана в ответ на запрос LS, передает Lada.kz.
В настоящее время вопрос о введении лицензии для платежных банков находится на стадии изучения регулятором. В Нацбанке подчеркнули, что рассматривается опыт зарубежных стран и мировой практики работы аналогичных финансовых организаций.
"Изучаются релевантный для Казахстана мировой опыт, практики предоставления услуг аналогичными поставщиками платежных услуг и наличие потребностей на финансовом рынке", — пояснили в Нацбанке.
Основная идея введения платежных банков заключается в создании подвида поставщиков финансовых услуг, который объединяет преимущества как банков, так и специализированных платёжных организаций.
Широкий спектр услуг: платежные банки смогут предоставлять расширенный перечень видов платежных услуг, соблюдая при этом требования, предъявляемые к традиционным банкам.
Ограниченные операции: в то же время такие банки будут иметь ограничения в проведении некоторых банковских операций, что отличает их от классических кредитных организаций.
Таким образом, платежные банки станут промежуточной формой между полностью функциональными банками и платёжными организациями, существующими на рынке сегодня.
На данный момент Нацбанк не раскрывает дополнительных деталей о том, когда лицензия может быть введена, как будут регулироваться новые организации и какие конкретные услуги они смогут предоставлять.
Появление платежных банков может:
Увеличить конкуренцию среди финансовых организаций;
Сделать платёжные услуги более доступными для населения и бизнеса;
Стимулировать развитие инновационных финансовых сервисов, включая мобильные платежи и онлайн-сервисы.
Эксперты отмечают, что подобные инициативы ранее успешно внедрялись в ряде стран, и они способны изменить привычный финансовый ландшафт.
