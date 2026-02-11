В Казахстане могут открыть банки нового типа

Казахстанский финансовый рынок может вскоре увидеть появление новой категории банков — так называемых платежных банков. Об этом сообщили в Национальном банке Казахстана в ответ на запрос LS , передает Lada.kz.

Фото: Depositphotos

Новая лицензия на рассмотрении регулятора

В настоящее время вопрос о введении лицензии для платежных банков находится на стадии изучения регулятором. В Нацбанке подчеркнули, что рассматривается опыт зарубежных стран и мировой практики работы аналогичных финансовых организаций.

"Изучаются релевантный для Казахстана мировой опыт, практики предоставления услуг аналогичными поставщиками платежных услуг и наличие потребностей на финансовом рынке", — пояснили в Нацбанке.

В чём суть платежных банков

Основная идея введения платежных банков заключается в создании подвида поставщиков финансовых услуг, который объединяет преимущества как банков, так и специализированных платёжных организаций.

Широкий спектр услуг: платежные банки смогут предоставлять расширенный перечень видов платежных услуг, соблюдая при этом требования, предъявляемые к традиционным банкам.

Ограниченные операции: в то же время такие банки будут иметь ограничения в проведении некоторых банковских операций, что отличает их от классических кредитных организаций.

Таким образом, платежные банки станут промежуточной формой между полностью функциональными банками и платёжными организациями, существующими на рынке сегодня.

Пока без конкретики

На данный момент Нацбанк не раскрывает дополнительных деталей о том, когда лицензия может быть введена, как будут регулироваться новые организации и какие конкретные услуги они смогут предоставлять.

Почему это важно для рынка

Появление платежных банков может:

Увеличить конкуренцию среди финансовых организаций;

Сделать платёжные услуги более доступными для населения и бизнеса;

Стимулировать развитие инновационных финансовых сервисов, включая мобильные платежи и онлайн-сервисы.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы ранее успешно внедрялись в ряде стран, и они способны изменить привычный финансовый ландшафт.