«Разница — сотни тысяч тенге»: военнослужащий из Актобе заявил о дискриминации в оплате труда

Бывший военнослужащий из Актобе Танат Абдиров заявил о нарушениях в системе оплаты труда в Военном институте Сил воздушной обороны. По его словам, после перехода на новую систему денежного довольствия офицеры столкнулись с несправедливым распределением уровней оплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: t.me/gosrating

Жалоба бывшего военнослужащего

Обращение военнослужащего было опубликовано в Telegram-канале «Письма президенту». В нем он сообщил о проблемах, с которыми столкнулся в период завершения службы.

"Я получил инвалидность второй группы, документы подтверждающие имеются. В настоящее время подлежу увольнению без начисления пенсии по причине недостаточной выслуги лет. Общий стаж - 16 лет 5 месяцев. Сообщаю, что на 5 февраля продолжаю прохождение службы в воинском институте с последующим увольнением 6 февраля. Сообщаю о системной дискриминации в оплате труда, возникшей при переходе на новую систему оплаты труда", - заявил Абдиров.

Претензии к новой системе оплаты труда

По словам Абдирова, в 2025 году военнослужащие не получили ожидаемого повышения денежного довольствия, о котором ранее говорилось в послании президента 2024 года. Он также выразил недовольство распределением уровней оплаты труда для отдельных офицерских должностей.

Бывший военный утверждает, что офицеры с аналогичными обязанностями в различных подразделениях Министерства обороны получают разное денежное довольствие.

"Фактически наш статус авиационных специалистов и уровень оплаты труда значительно занижены по формальному признаку наименования должностей", - заявил Абдиров.

По его словам, должности с наименованием «офицер» были отнесены к 7-му уровню оплаты труда, тогда как схожие по функционалу позиции на авиабазах в других городах Казахстана оплачиваются по 13-му и 14-му уровням. Разница в денежном довольствии, как утверждает Абдиров, превышает 300 тысяч тенге при одинаковых задачах и обязанностях.

Судебные разбирательства

Абдиров сообщил, что уже пытался оспорить ситуацию в судебном порядке. Однако суды первой и второй инстанции отказали в удовлетворении его требований. В настоящее время дело направлено в кассационный суд.

Кроме того, он обратился к президенту с просьбой поручить министру обороны провести проверку по факту возможного занижения уровня оплаты труда военнослужащих.

Позиция Министерства обороны

В Министерстве обороны подтвердили, что майор Абиров Т.У. проходил службу в должности офицера отдела руководства полетами учебного авиационного центра.

"В декабре 2025 года он был уволен с воинской службы по состоянию здоровья, а с 6 февраля 2026 года исключен из списков личного состава. За период прохождения службы в Военном институте Сил воздушной обороны денежное довольствие майору Абирову Т.У. начислялось и выплачивалось в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и установленной системой оплаты труда военнослужащих. Нарушений порядка начисления и выплаты денежного довольствия со стороны воинского учреждения не выявлено", - говорится в сообщлении.

В военном институте также заявили о готовности оказать содействие в проверке начислений и предоставить необходимые документы и разъяснения, если у бывшего военнослужащего возникнут дополнительные вопросы.