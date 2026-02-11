Самые редкие и необычные имена малышей в Казахстане

С начала 2026 года в Казахстане родились тысячи детей, и среди зарегистрированных имен можно найти действительно редкие и необычные варианты. Бюро национальной статистики РК опубликовало список самых эксклюзивных имен, которые встречаются в стране всего по одному разу, и он вызвал интерес у широкой аудитории. Родители стараются не только подчеркнуть индивидуальность своих детей, но и вложить в имя глубокий смысл, отражающий культурные, религиозные и личные ценности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: gov.kz

Мужские редкости: от традиций до интернациональных влияний

Среди редких мужских имен в январе 2026 года в статистике фигурируют такие имена, как Тілекші, Элион, Нұрділда, Ерәлі, Райм, Абдулкарим, Полат, Роналдо, Арианұр, Қосай, Юнис, Сұлтанәлі, Мұхаммедхасан.

Имя Тілекші происходит от казахского слова «тілек», что переводится как «желание» или «мольба». В современном контексте оно несет значение «человек с добрыми пожеланиями», «молящийся», «доброжелатель».

Элион имеет еврейские корни и переводится как «высший» или «всевышний». Это имя отражает стремление родителей видеть своего сына духовно возвышенным и сильным духом.

Нұрділда — двусоставное казахское имя, которое соединяет слова «нұр» (свет) и «дiлда» (душа, сердце), создавая образ «озаренной души». Оно не только красивое по звучанию, но и несет глубокий символизм.

Ерәлі — традиционное мужское имя, в основе которого слова «ер» (мужчина, герой) и «әлі» (сила). Оно ассоциируется с мужеством, доблестью и героизмом.

Интересно, что среди редких имен появляется и всем знакомое Роналдо, вероятно, вдохновленное известным футболистом, однако оно имеет древнескандинавские корни и переводится как «правящий советник» или «смелый вождь», что делает имя одновременно современным и исторически значимым.

Абдулкарим — классическое арабское имя, означающее «раб Щедрого», отражает глубокую религиозную привязанность и уважение к традициям. Полат символизирует силу и несокрушимость, ведь слово «полад» в переводе с персидского означает «сталь».

Женские имена: гармония традиций и красоты

Среди девочек наиболее редкими оказались имена Ұлданай, Адэля, Адэлия, Мархабба, Альдина, Сунна и Нарғыз.

Ұлданай — классическое казахское имя, где «ұл» означает «сын», а «ай» — «Луна». В переносном смысле оно трактуется как «светлая, как Луна», и часто воспринимается как обереговое имя.

Адэля и Адэлия имеют арабские корни и означают «справедливая», «честная», «благочестивая». Эти имена отражают желание родителей воспитать в дочери моральные ценности, честность и доброжелательность.

Мархабба пришло из арабского языка и переводится как «добро пожаловать», символизируя радушие и гостеприимство. Альдина — современное имя арабского происхождения, означающее «верующая», что делает его одновременно духовным и современным.

Сунна — редкое религиозное имя, связанное с традицией пророка, а Нарғыз восходит к персидскому слову «нарцисс», символизируя красоту, молодость и жизненную энергетику.

Современные тенденции и культурные влияния

Анализ редких имен показывает, что родители в Казахстане стремятся сочетать традиционные казахские корни, арабскую религиозную символику и международное влияние. Двусоставные имена, такие как Арианұр («чистый свет») или Сұлтанәлі («величественный правитель»), демонстрируют желание не только сохранить культурное наследие, но и подчеркнуть уникальность ребенка в современном обществе.

Кроме того, в списке встречаются имена с явным западным влиянием, например, Роналдо, что отражает глобализацию культурных трендов и интерес родителей к мировым знаменитостям.

Эксперты отмечают, что такие имена становятся не просто способом выделить ребенка, но и формируют его идентичность, придают значимость и помогают родителям вложить пожелания и ценности в самую первую «визитную карточку» малыша — его имя.