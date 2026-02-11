С 19 марта Казахстан открывает новые возможности накоплений на жилье: что изменится для вкладчиков

С марта 2026 года система накоплений на жильё в Казахстане претерпит принципиальные изменения. Коммерческие банки смогут предлагать казахстанцам специальные вклады для покупки или улучшения жилья, расширив возможности, ранее доступные исключительно через Отбасы банк. Эксперты и официальные ведомства объясняют, что это значит для вкладчиков и какие ограничения сохраняются, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Shutterstock

Новый подход к жилищным сбережениям

Рынок жилищно-строительных сбережений (ЖСС) в Казахстане открывается для всех банков второго уровня. Ранее система функционировала лишь через специализированный Отбасы банк, который предоставлял гражданам возможность аккумулировать средства с последующим получением государственных премий и займов на жильё.

С 16 января 2026 года, когда Глава государства подписал соответствующие поправки, коммерческие банки получили право создавать специальные вклады, вести счета и предоставлять займы на улучшение жилищных условий без получения отдельной лицензии. Закон вступает в силу с 19 марта 2026 года.

Представители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) пояснили, что изменения расширяют понятие жилищного строительного сберегательного банка, включая банки второго уровня. Теперь эти финансовые учреждения могут напрямую участвовать в накопительной системе, предоставляя клиентам новые возможности для целевых сбережений.

Как будут работать новые счета в обычных банках

Нацбанк Казахстана подтвердил, что теперь не только специализированные банки смогут принимать участие в ЖСС. Коммерческие банки второго уровня смогут открывать специальные счета, принимать целевые вклады и выдавать различного вида займы: жилищные, промежуточные и предварительные.

Система сохраняет основной принцип — аккумулирование средств с целью последующего их использования для улучшения жилищных условий. Для вкладчиков это означает, что они смогут гибче управлять своими накоплениями, выбирать банк и получать доступ к займам напрямую через коммерческую структуру, а не только через Отбасы банк.

Государственная премия — только для Отбасы банка

Главное различие между специализированным банком и коммерческими игроками заключается в финансовой поддержке со стороны государства. Механизм ежегодной премии, которая стимулировала граждан копить на жильё, не распространяется на вклады в обычных коммерческих банках.

Сейчас премия Отбасы банка составляет 20% от суммы накоплений за год, но не более 200 МРП (в 2026 году это около 865 тысяч тенге, максимальная премия — 173 тысячи тенге). Для вкладчиков, открывающих счета в других банках, эта дополнительная выгода отсутствует, что делает выбор между специализированным и коммерческим банком стратегическим: с одной стороны — бонусы, с другой — удобство и расширенные возможности.

Контекст экономической ситуации и ипотечные ставки

На фоне этих изменений Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 18% годовых. Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов ранее отмечал, что цены на недвижимость могут колебаться, а вкладчикам стоит подходить к накоплениям и ипотеке с осторожностью.

Он подчеркнул, что к середине 2026 года возможно снижение инфляции и постепенное смягчение денежно-кредитной политики, что приведёт к снижению рыночных ставок, включая ипотечные. Таким образом, новые правила накоплений на жильё появляются в контексте общего изменения финансовой среды, открывая гражданам больше инструментов для планирования своих жилищных расходов.