Мама школьника рассказала, почему её сын с топором бегал по школе

История о школьнике из школы № 6 имени Пушкина, который с топором бегал по коридору, неожиданно оброс новыми подробностями. Свою версию произошедшего рассказала мама подростка Маншук Жиембетова. Видео её обращения появилось в социальных сетях и быстро привлекло внимание общественности, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Что произошло в школе

По словам матери, в день инцидента её сын спокойно находился на уроке. Внезапно к нему подошли четверо учеников из другого класса и пригласили его в туалет. Там, как утверждает женщина, они хотели «разобраться» с мальчиком.

Оказавшись один против четырёх сверстников и не найдя способа постоять за себя, подросток в панике схватил топор. Именно после этого произошёл сам инцидент, отмечают местные СМИ.

Предыстория и давление сверстников

Мама школьника рассказала, что ещё осенью прошлого года сын просил перевести его в другую школу из-за постоянного давления со стороны сверстников. Родители уговаривали его остаться доучиться последний год.

«Он предупреждал, что если останется, может случиться что-то непоправимое», — говорит Маншук Жиембетова.

Семья против обвинений и травли

Жиембетова подчеркнула, что семья не стала подавать заявление против тех четырёх подростков и надеется на мирное разрешение конфликта. Она обратила внимание на проблему травли среди школьников, отметив, что слово «терпила» стало в подростковой среде синонимом страха: дети опасаются жаловаться и искать помощь.

Об отношении к школе и сыну

Мама просила общественность не наказывать директора школы, подчеркнув, что инцидент произошёл не по вине администрации.

По её словам, сын не провоцировал сверстников, учился на среднем уровне, а отзывы о нём в школе были в основном положительными.

Что будет дальше

В настоящее время продолжается разбирательство по факту случившегося. Семья надеется, что внимание к проблеме травли поможет не только их сыну, но и другим школьникам, оказавшимся в похожей ситуации.