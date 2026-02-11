18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.02.2026, 10:08

Как хранят деньги казахстанцы и почему становятся финансово уязвимыми

Новости Казахстана 0 683

Новый опрос, проведённый в январе 2026 года и опубликованный Национальным банком Казахстана, показал тревожную картину финансовой устойчивости граждан. Оказалось, что более 65% казахстанцев не имеют сбережений на "черный день", а только 23,8% респондентов сообщили о наличии накоплений. Ещё 10,6% опрошенных затруднились с ответом, что указывает на высокую степень неопределённости в финансовых привычках населения, сообщает Lada.kz. 

фото: Sputnik / Абзал Калиев
фото: Sputnik / Абзал Калиев

Эксперты отмечают, что отсутствие личных сбережений делает многих граждан уязвимыми перед неожиданными расходами, будь то медицинские нужды, ремонт жилья или временная потеря дохода.

Как казахстанцы хранят свои деньги

Среди тех, кто всё-таки имеет сбережения, депозиты пользуются наибольшей популярностью. В декабре 2025 года 70,2% опрошенных предпочитали хранить деньги на депозитах, чтобы не только сохранить, но и приумножить средства с учётом процентных ставок, которые в Казахстане сейчас могут превышать 20%.

Другие способы хранения денег распределились следующим образом:

  • Наличность: 32,1% граждан предпочитают держать деньги "под подушкой";

  • Недвижимость: 20% считают её более надёжной формой накопления;

  • Ценные бумаги и инвестиции: 9,5% опрошенных вкладывают средства в акции или облигации.

Интересно, что среди тех, кто хранит наличные, 83,6% держат деньги в тенге, 30,9% – в долларах США, 8,9% – в евро, и лишь 3% хранят сбережения в российских рублях. Это отражает доверие казахстанцев к национальной валюте и умеренную диверсификацию рисков.

Динамика накоплений за 2025 год

Общий объём депозитов граждан Казахстана вырос за 2025 год на 14,7% и превысил 28 трлн тенге. Однако статистика показывает, что не все граждане смогли приумножить свои сбережения:

  • 15,6% респондентов отметили, что их сбережения уменьшились;

  • 40,7% сообщили, что накопления остались на прежнем уровне;

  • 37,6% заявили о росте своих сбережений.

Сама возможность откладывать деньги в декабре 2025 года была доступна лишь 25,3% казахстанцев. Среди них:

  • 53,9% откладывали привычную сумму;

  • 21,5% смогли отложить больше обычного;

  • 24,6% откладывали меньше, чем обычно.

Эти данные свидетельствуют о том, что даже среди тех, кто старается копить, финансовая дисциплина и возможности различаются в зависимости от доходов и личной ситуации.

Почему казахстанцам важно иметь "финансовую подушку"

Эксперты настоятельно рекомендуют задуматься о формировании резервного фонда. Сбережения позволяют снизить стресс при непредвиденных расходах, избежать долговых обязательств и сохранить стабильность в периоды экономической неопределённости.

Даже небольшие регулярные накопления на депозитах или в надёжных финансовых инструментах постепенно создают реальную защиту от финансовых потрясений, делая граждан менее зависимыми от внешних обстоятельств.

Итог

Несмотря на рост депозитов и популярность накопительных инструментов, большинство казахстанцев продолжают жить без финансовой подушки безопасности. Тот факт, что свыше половины населения не имеют сбережений, требует внимания как со стороны граждан, так и государства: формирование привычки откладывать деньги становится ключевым элементом финансовой устойчивости страны.

