18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.02.2026, 11:12

Счетчики и тарифы по-новому: в Казахстане хотят кардинально изменить систему ценообразования на газ

Новости Казахстана 0 611

В Казахстане обсуждают кардинальные изменения в системе ценообразования на газ. Инициатива принадлежит депутату Мажилиса Едилу Жанбыршину, который на пленарном заседании 11 февраля 2026 года предложил внедрить дистанционные счетчики и пересмотреть подход к формированию тарифов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gazteploenergetika.ru
Фото: gazteploenergetika.ru

Почему нынешняя система устарела

Депутат отметил, что текущий механизм расчета тарифов не учитывает реальные объемы потребления и климатические особенности регионов.

"Кроме того, не принимаются во внимание климатические особенности регионов. Так, жилой дом площадью 200 кв. м, расположенный в теплом регионе, потребляет больше газа, чем аналогичный дом в регионе с холодным климатом. Однако эта разница не отражается в ценообразовании, что нарушает принцип социальной справедливости и не стимулирует экономию газа. В этой связи законопроектом предлагается установить нормы потребления и применять дифференцированный подход к ценообразованию при превышении установленных норм. Аналогичный подход уже применяется в водоснабжении и электроэнергетике", – озвучил депутат.

Жанбыршин предложил ввести нормы потребления и применять дифференцированные тарифы при превышении этих норм — подход, который уже успешно используется в водоснабжении и электроэнергетике.

«Аналогичные системы давно действуют в Азербайджане и Узбекистане», — подчеркнул депутат.

Проблемы учета: цифра против ручного метода

Сейчас показания приборов учета газа снимаются либо вручную контролерами, либо самими потребителями через фото и мессенджеры.

  • Всего 2,1 млн потребителей передают данные таким образом.

  • Часто абоненты отсутствуют дома или не предоставляют доступ к счетчикам, что нарушает точность учета.

  • В системе QazaqGaz Aimaq из 1,9 млн абонентов лишь 100 тысяч оснащены приборами с дистанционной передачей данных.

Эта ситуация ведет к неточностям в расчетах и неэффективному расходу газа.

Переход на цифровые счетчики

Едил Жанбыршин предлагает поэтапно внедрить приборы учета с дистанционной передачей данных и создать единый цифровой реестр потребления газа.

  • Замена счетчиков будет осуществляться за счет газоснабжающих организаций.

  • Ожидаемый эффект: повышение социальной справедливости, снижение платежей населения и эффективное использование невозобновляемого ресурса.

  • Освобожденные объемы газа смогут быть направлены на газификацию негазифицированных населенных пунктов и производство.

Вывод

Новая система учета и дифференцированных тарифов обещает уменьшение расходов граждан, более точное распределение ресурсов и стимулирование бережливого потребления. Казахстан готов сделать цифровую трансформацию в газовой отрасли, которая может стать образцом для других стран Центральной Азии.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь