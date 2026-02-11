Счетчики и тарифы по-новому: в Казахстане хотят кардинально изменить систему ценообразования на газ

В Казахстане обсуждают кардинальные изменения в системе ценообразования на газ. Инициатива принадлежит депутату Мажилиса Едилу Жанбыршину, который на пленарном заседании 11 февраля 2026 года предложил внедрить дистанционные счетчики и пересмотреть подход к формированию тарифов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Почему нынешняя система устарела

Депутат отметил, что текущий механизм расчета тарифов не учитывает реальные объемы потребления и климатические особенности регионов.

"Кроме того, не принимаются во внимание климатические особенности регионов. Так, жилой дом площадью 200 кв. м, расположенный в теплом регионе, потребляет больше газа, чем аналогичный дом в регионе с холодным климатом. Однако эта разница не отражается в ценообразовании, что нарушает принцип социальной справедливости и не стимулирует экономию газа. В этой связи законопроектом предлагается установить нормы потребления и применять дифференцированный подход к ценообразованию при превышении установленных норм. Аналогичный подход уже применяется в водоснабжении и электроэнергетике", – озвучил депутат.

Жанбыршин предложил ввести нормы потребления и применять дифференцированные тарифы при превышении этих норм — подход, который уже успешно используется в водоснабжении и электроэнергетике.

«Аналогичные системы давно действуют в Азербайджане и Узбекистане», — подчеркнул депутат.

Проблемы учета: цифра против ручного метода

Сейчас показания приборов учета газа снимаются либо вручную контролерами, либо самими потребителями через фото и мессенджеры.

Всего 2,1 млн потребителей передают данные таким образом.

Часто абоненты отсутствуют дома или не предоставляют доступ к счетчикам, что нарушает точность учета .

В системе QazaqGaz Aimaq из 1,9 млн абонентов лишь 100 тысяч оснащены приборами с дистанционной передачей данных.

Эта ситуация ведет к неточностям в расчетах и неэффективному расходу газа.

Переход на цифровые счетчики

Едил Жанбыршин предлагает поэтапно внедрить приборы учета с дистанционной передачей данных и создать единый цифровой реестр потребления газа.

Замена счетчиков будет осуществляться за счет газоснабжающих организаций .

Ожидаемый эффект: повышение социальной справедливости, снижение платежей населения и эффективное использование невозобновляемого ресурса .

Освобожденные объемы газа смогут быть направлены на газификацию негазифицированных населенных пунктов и производство.

Вывод

Новая система учета и дифференцированных тарифов обещает уменьшение расходов граждан, более точное распределение ресурсов и стимулирование бережливого потребления. Казахстан готов сделать цифровую трансформацию в газовой отрасли, которая может стать образцом для других стран Центральной Азии.