Счетчики и тарифы по-новому: в Казахстане хотят кардинально изменить систему ценообразования на газ

В Казахстане обсуждают кардинальные изменения в системе ценообразования на газ. Инициатива принадлежит депутату Мажилиса Едилу Жанбыршину, который на пленарном заседании 11 февраля 2026 года предложил внедрить дистанционные счетчики и пересмотреть подход к формированию тарифов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Депутат отметил, что текущий механизм расчета тарифов не учитывает реальные объемы потребления и климатические особенности регионов.
"Кроме того, не принимаются во внимание климатические особенности регионов. Так, жилой дом площадью 200 кв. м, расположенный в теплом регионе, потребляет больше газа, чем аналогичный дом в регионе с холодным климатом. Однако эта разница не отражается в ценообразовании, что нарушает принцип социальной справедливости и не стимулирует экономию газа. В этой связи законопроектом предлагается установить нормы потребления и применять дифференцированный подход к ценообразованию при превышении установленных норм. Аналогичный подход уже применяется в водоснабжении и электроэнергетике", – озвучил депутат.
Жанбыршин предложил ввести нормы потребления и применять дифференцированные тарифы при превышении этих норм — подход, который уже успешно используется в водоснабжении и электроэнергетике.
«Аналогичные системы давно действуют в Азербайджане и Узбекистане», — подчеркнул депутат.
Сейчас показания приборов учета газа снимаются либо вручную контролерами, либо самими потребителями через фото и мессенджеры.
Всего 2,1 млн потребителей передают данные таким образом.
Часто абоненты отсутствуют дома или не предоставляют доступ к счетчикам, что нарушает точность учета.
В системе QazaqGaz Aimaq из 1,9 млн абонентов лишь 100 тысяч оснащены приборами с дистанционной передачей данных.
Эта ситуация ведет к неточностям в расчетах и неэффективному расходу газа.
Едил Жанбыршин предлагает поэтапно внедрить приборы учета с дистанционной передачей данных и создать единый цифровой реестр потребления газа.
Замена счетчиков будет осуществляться за счет газоснабжающих организаций.
Ожидаемый эффект: повышение социальной справедливости, снижение платежей населения и эффективное использование невозобновляемого ресурса.
Освобожденные объемы газа смогут быть направлены на газификацию негазифицированных населенных пунктов и производство.
Новая система учета и дифференцированных тарифов обещает уменьшение расходов граждан, более точное распределение ресурсов и стимулирование бережливого потребления. Казахстан готов сделать цифровую трансформацию в газовой отрасли, которая может стать образцом для других стран Центральной Азии.
Комментарии0 комментарий(ев)