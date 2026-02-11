Снятие моратория на топливо пока не рассматривается — Минэнерго

Вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев заявил, что пока вопрос о снятии моратория на рост цен на топливо не стоит. Его слова прозвучали 11 февраля 2026 года в кулуарах Мажилиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Мораторий сохраняется: о повышении цен пока не думают

Журналисты поинтересовались, как будут меняться цены на бензин и дизельное топливо после завершения действия моратория. Вице-министр подчеркнул, что сейчас никаких решений о его отмене не принималось.

«Сейчас вопрос о прекращении моратория не стоит. Такое решение пока не принято. Как 16 октября был введен мораторий на рост цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо, так он и сохраняется», — сообщил Кайырхан Туткышбаев.

Он также отметил, что цены на бензин АИ-95 государством не регулируются, и поэтому обсуждение возможного роста стоимости ГСМ на данный момент не ведется.

Решение будет за правительством

На уточняющий вопрос журналистов о том, что ранее называлась дата — до конца марта 2026 года, — Туткышбаев пояснил:

«Вопрос о снятии моратория пока не стоит, а окончательное решение будет приниматься правительством».

Таким образом, автолюбителям пока не стоит ожидать роста цен на АИ-92 и дизель, а государство продолжает контролировать ситуацию на топливном рынке.