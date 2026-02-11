18+
11.02.2026, 13:24

Российские стримеры оскорбили казахских девушек: возбуждено уголовное дело по статье о межнациональной розни

Новости Казахстана 0 1 900

Известные российские стримеры Анар Абдуллаев и Ренат Пашаев (Ренатко) оказались в центре скандала после оскорбительных высказываний в адрес казахских девушек. По данным заместителя генерального прокурора Казахстана, против них возбуждено новое уголовное дело, а МВД начало расследование по статье, связанной с разжиганием межнациональной розни, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: arasha.kz
Фото: arasha.kz

Новое уголовное дело против стримеров

Заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгельдиев сообщил журналистам, что против Абдуллаева и Пашаева возбуждено уголовное дело по статье 174 – «Разжигание межнациональной розни».

«Они уже привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство – 15 суток ареста. Но это одно, а уголовное расследование – другое», – пояснил Койгельдиев.

При этом он отметил, что пока неизвестно, привлекались ли граждане других стран к ответственности по этой статье в Казахстане.

Предыстория инцидента

Скандал начался еще на прошлой неделе, когда стримеров задержали в Алматы за оскорбительные комментарии в адрес казахстанских девушек. Сначала Абдуллаев и Пашаев получили административное наказание – 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

До ареста местные мужчины нашли стримеров и обсудили с ними ситуацию. В ходе разговора на камеру оба признали свою ошибку и принесли извинения.

Реакция казахстанских общественных деятелей

Ситуация вызвала широкий резонанс среди казахстанских деятелей и спортсменов. Известный актер и боец ММА Еркебулан Токтар обратился к стримерам с жестким предупреждением.

«Пацаны, еще раз такое на моей территории, в моей стране, на моей земле повторится, я вас ручной кладью отправлю. Лично я обещаю, что вы домой поедете по частям», – заявил Токтар.

Его слова отражают общественное возмущение и настроения в Казахстане, где случаи оскорбления национального достоинства воспринимаются особенно остро.

Межнациональная ответственность и правовые последствия

Возбуждение уголовного дела по статье 174 подчеркивает, что Казахстан строго относится к проявлениям межнациональной розни. Специалисты отмечают, что подобные меры призваны не только наказать нарушителей, но и предупредить повторение инцидентов, способных повлиять на общественный порядок и межэтнические отношения.

11
5
2
Комментарии

1 комментарий(ев)
Кинст
Кинст
Известные? Первый раз вообще эти имена слышу.
11.02.2026, 11:16
