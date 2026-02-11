Полгода в тюрьме без вины: сколько платят за незаконные аресты в Казахстане

Житель Западно-Казахстанской области оказался под стражей на протяжении шести месяцев, а затем еще один месяц — под домашним арестом, несмотря на отсутствие доказательств его вины. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: en.iz.ru

Незаконное задержание и домашний арест

Мужчина стал объектом уголовного преследования в 2023 году. На протяжении всего времени против него велись непрерывные проверки, допросы и другие следственные действия. Однако в итоге прокурор принял решение прекратить досудебное расследование, установив отсутствие состава преступления.

Иск о моральном и материальном ущербе

После снятия обвинений мужчина обратился в суд с иском к республиканскому государственному учреждению. Он требовал компенсацию морального вреда в размере 15 млн тенге и возмещение материального ущерба в 4 млн тенге.

По словам истца, вынужденное содержание под стражей и последующие проверки нанесли ему серьёзный психологический ущерб: постоянный стресс, нервное напряжение, угрозы и психологическое давление со стороны представителей органов уголовного преследования.

Потери в личной и профессиональной жизни

Суд установил, что незаконное уголовное преследование действительно имело место. В результате возбуждения уголовного дела мужчина лишился работы и был вынужден сменить место жительства, что усугубило его материальные и моральные потери.

Решение суда

В итоге суд частично удовлетворил исковые требования:

Моральный вред: 3 млн тенге

Материальный ущерб: 4 млн тенге

Расходы на услуги представителя: 700 тыс. тенге

Таким образом, общая сумма взысканной компенсации составила 7,7 млн тенге. При этом решение суда еще не вступило в законную силу, и стороны могут его обжаловать.

Значение дела

Этот случай привлек внимание к проблеме незаконного уголовного преследования в Казахстане и демонстрирует, что граждане имеют право на компенсацию за действия правоохранительных органов, если их права были нарушены.