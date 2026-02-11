МИД Казахстана прокомментировал ситуацию с Нурланом Сабуровым

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев в кулуарах мажилиса прокомментировал недавний инцидент с запретом на въезд российского государства для известного казахстанского комика Нурлана Сабурова. Как передает корреспондент NUR.KZ , Бакаев подчеркнул, что Сабуров не обращался в официальные органы страны за помощью, сообщает Lada.kz.

Сабуров не обращался в посольство и МИД

«Он не обращался в посольство Казахстана в Москве, он не обращался в МИД Казахстана официально. Ситуация достаточно простая: человек является гражданином Казахстана. Если Российская Федерация приняла такое решение в отношении него, это внутреннее решение другой страны, которое регламентировано её законодательством», — заявил замглавы МИД.

Бакаев добавил, что в подобных случаях комментировать решения третьих государств сложно. «Я думаю, он не первый и не последний, кому запрещают въезд в ту или иную страну на определённый срок», — отметил дипломат.

Вопросы выезда решаются индивидуально

Замминистра подчеркнул, что вопросы пересечения границы и выезда граждан Казахстана в другие страны решаются каждым человеком самостоятельно. «Если есть потребность, я имею в виду не только Нурлана Сабурова, но и других граждан, — и если установлен запрет, то это решается индивидуально. Человек может нанять адвокатов, юристов, оспорить решение. Всё это регулируется не нашей страной, а законодательством страны, которая вводит такие ограничения», — пояснил Бакаев.

Имущество Сабурова в России

Также Алибек Бакаев прокомментировал ситуацию с возможными активами Сабурова на территории России.