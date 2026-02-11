18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.02.2026, 16:16

Жительница Уральска выпала из автомобиля и потребовала с бывшего мужа компенсацию в 10 миллионов тенге

Новости Казахстана 0 474

В Уральске произошел необычный судебный случай: женщина подала в суд на своего бывшего гражданского супруга после того, как выпала из автомобиля в результате ссоры с ним. Истец потребовала взыскать с мужчины 10 миллионов тенге — 7 млн за материальный ущерб и 3 млн за моральный вред, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой город".

 

© Фото: Pogiba Aleksandranews.ru, Global Look Press
© Фото: Pogiba Aleksandranews.ru, Global Look Press

Как произошла авария

По данным пресс-службы Западно-Казахстанского областного суда, конфликт произошел прямо в машине. Женщина пыталась выйти из автомобиля, однако водитель начал движение, не дождавшись её. В результате падения женщина получила травмы, которые квалифицировались как вред здоровью средней тяжести. Пострадавшую доставили в травматологическое отделение областной больницы, где эксперты подтвердили ущерб здоровью.

Финансовые последствия для истца

Согласно заявлениям женщины, последствия происшествия затронули её финансовое положение и бизнес. Ей пришлось оплачивать лечение, пользоваться такси и даже брать кредит. Кроме того, временно остановился её собственный бизнес, что, по мнению истца, усилило моральный и материальный ущерб.

Версия ответчика

Мужчина пояснил в суде, что в день инцидента между ними произошел конфликт. Он обратил внимание на то, что содержат ребёнка, в данный момент не работает и не имел намерения причинять вред.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск: с ответчика взыскали 119 тысяч тенге материального ущерба, 500 тысяч тенге морального вреда и 3 156 тенге государственной пошлины. При этом иск в полной сумме не был удовлетворён. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Неожиданный вывод

Случай в Уральске стал примером того, как бытовой конфликт может перерасти в серьёзное судебное разбирательство и как реальные последствия могут отличаться от первоначальных ожиданий сторон.

0
0
0
