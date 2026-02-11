Минздрав решил изменить правила ОСМС для неработающих казахстанцев

Министерство здравоохранения Казахстана подготовило проект изменений в нормативные документы, регулирующие порядок обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Речь идет о корректировке правил начисления и перечисления взносов, возврата ошибочно уплаченных средств, а также учета получателей медицинских услуг. Документ уже вынесен на общественное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: egemen.kz

Какие изменения предлагаются и что они означают для граждан.

Поддержка неработающих граждан в системе ОСМС

Ранее в законодательство об обязательном социальном медицинском страховании была введена норма, согласно которой государство оплачивает взносы за граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и не имеющих официальных доходов.

К этой категории относятся люди, которые:

находятся в кризисной или экстренной жизненной ситуации;

не осуществляли пенсионные отчисления в течение последних трех месяцев;

фактически остаются без источника дохода.

Таким образом, государство берет на себя оплату страховых взносов, чтобы такие граждане не теряли доступ к медицинской помощи.

Что именно предлагается изменить

Основное нововведение касается определения территориальной принадлежности неработающих граждан, за которых взносы оплачиваются из бюджета.

Согласно проекту приказа:

учет таких граждан будет вестись по месту постоянной регистрации ;

это позволит точнее распределять финансовую нагрузку между регионами ;

расходы на медицинское страхование станут более прозрачными и прогнозируемыми.

Фактически речь идет не о новых правилах страхования, а о корректировке механизма учета и финансирования.

Повлияют ли изменения на медицинскую помощь

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что предлагаемые поправки не ограничат доступ граждан к медицинским услугам.

Социально уязвимые категории населения:

уже застрахованы в системе ОСМС;

сохраняют право на получение полного объема медицинской помощи;

могут рассчитывать как на первичную медицинскую помощь, так и на специализированное лечение.

То есть изменения носят административный и технический характер, а не социальный.

Зачем вносятся поправки

По информации разработчиков документа, изменения направлены на:

совершенствование учета получателей медицинских услуг;

повышение управляемости системы ОСМС;

более точное распределение бюджетных средств;

снижение вероятности ошибок при начислении и перечислении взносов.

В целом государство продолжает выполнять обязательства по обеспечению медицинской помощью граждан, которые не могут самостоятельно оплачивать страховые взносы.

Общественное обсуждение

Проект приказа Министерства здравоохранения вынесен на публичное обсуждение.

Свои предложения и замечания можно оставить на портале «Открытые НПА». Обсуждение продлится до 25 февраля 2026 года.