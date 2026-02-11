18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.02.2026, 16:54

Минздрав решил изменить правила ОСМС для неработающих казахстанцев

Новости Казахстана 0 516

Министерство здравоохранения Казахстана подготовило проект изменений в нормативные документы, регулирующие порядок обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Речь идет о корректировке правил начисления и перечисления взносов, возврата ошибочно уплаченных средств, а также учета получателей медицинских услуг. Документ уже вынесен на общественное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: egemen.kz
Фото: egemen.kz

Какие изменения предлагаются и что они означают для граждан.

Поддержка неработающих граждан в системе ОСМС

Ранее в законодательство об обязательном социальном медицинском страховании была введена норма, согласно которой государство оплачивает взносы за граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и не имеющих официальных доходов.

К этой категории относятся люди, которые:

  • находятся в кризисной или экстренной жизненной ситуации;

  • не осуществляли пенсионные отчисления в течение последних трех месяцев;

  • фактически остаются без источника дохода.

Таким образом, государство берет на себя оплату страховых взносов, чтобы такие граждане не теряли доступ к медицинской помощи.

Что именно предлагается изменить

Основное нововведение касается определения территориальной принадлежности неработающих граждан, за которых взносы оплачиваются из бюджета.

Согласно проекту приказа:

  • учет таких граждан будет вестись по месту постоянной регистрации;

  • это позволит точнее распределять финансовую нагрузку между регионами;

  • расходы на медицинское страхование станут более прозрачными и прогнозируемыми.

Фактически речь идет не о новых правилах страхования, а о корректировке механизма учета и финансирования.

Повлияют ли изменения на медицинскую помощь

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что предлагаемые поправки не ограничат доступ граждан к медицинским услугам.

Социально уязвимые категории населения:

  • уже застрахованы в системе ОСМС;

  • сохраняют право на получение полного объема медицинской помощи;

  • могут рассчитывать как на первичную медицинскую помощь, так и на специализированное лечение.

То есть изменения носят административный и технический характер, а не социальный.

Зачем вносятся поправки

По информации разработчиков документа, изменения направлены на:

  • совершенствование учета получателей медицинских услуг;

  • повышение управляемости системы ОСМС;

  • более точное распределение бюджетных средств;

  • снижение вероятности ошибок при начислении и перечислении взносов.

В целом государство продолжает выполнять обязательства по обеспечению медицинской помощью граждан, которые не могут самостоятельно оплачивать страховые взносы.

Общественное обсуждение

Проект приказа Министерства здравоохранения вынесен на публичное обсуждение.

Свои предложения и замечания можно оставить на портале «Открытые НПА». Обсуждение продлится до 25 февраля 2026 года.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь