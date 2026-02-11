18+
11.02.2026, 17:55

Размер фитр-садака на 2026 год утвердили в Казахстане: как и где внести пожертвование

Новости Казахстана

В Казахстане определён размер обязательного пожертвования — фитр-садака — на 2026 год. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) подтвердило, что сумма на одного человека составит 735 тенге, что на 80 тенге больше, чем в 2025 году (655 тенге), сообщает Lada.kz. 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Как внести фитр-садака через банки: дистанционно и удобно

В ДУМК подчеркнули, что сделать пожертвование можно не только традиционно через мечеть, но и онлайн — через мобильные приложения большинства казахстанских банков второго уровня. Среди доступных вариантов:

  • Kaspi.kz

  • Halyk Bank

  • ForteBank

  • Банк ЦентрКредит

  • Alatau City Bank

  • Bereke Bank

Также перевести средства можно через отделения и сервисы «Казпочты».

Для удобства большинство банков предлагают простую навигацию: достаточно перейти в раздел «Платежи» и в поиске набрать «фитр-садака». Таким образом, казахстанцы могут внести пожертвование дистанционно, без необходимости посещать мечеть.

Даты Рамазана и праздников в 2026 году

Священный месяц Рамазан продлится 29 дней, и в этот период мусульмане традиционно выплачивают фитр-садака. Важные даты религиозного календаря:

  • Ночь аль-Кадр — с 16 на 17 марта;

  • Праздник Ораза айт — 20 марта;

  • Курбан-айт — с 27 по 29 мая включительно.

Фитр-садака: поддержка нуждающихся

Фитр-садака — обязательное пожертвование в конце Рамазана — направляется на поддержку малоимущих и нуждающихся. Внесение пожертвования онлайн позволяет казахстанцам выполнять этот важный религиозный долг удобно и безопасно, особенно в условиях занятости или ограничений по передвижению.

6
1
0
