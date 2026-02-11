18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.02.2026, 18:02

Назначена дата референдума по новой Конституции — Токаев подписал указ

Новости Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении всенародного референдума по вопросу Конституционной реформы.
Согласно тексту указа, голосование состоится 15 марта 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

В соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15 марта 2026 года республиканский референдум. 

2. Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции Республики Казахстан со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».   

3. Официально опубликовать 12 февраля 2026 года в средствах массовой информации настоящий Указ и проект Конституции Республики Казахстан.

4. Возложить подготовку и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума. 

5. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума. 

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования. 

Настоящий указ вводится в действие со дня его опубликования.

