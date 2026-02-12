18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.02.2026, 19:14

Казахстан готовит амбициозный план до 1 мая

Новости Казахстана 0 683

Правительство Казахстана заявило о намерении взять под контроль инфляцию, которая продолжает оказывать давление на покупательскую способность граждан. Основная нагрузка по реализации мер ложится на Министерство национальной экономики и Национальный банк страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Abctv.kz
Фото: Abctv.kz

Основные приоритеты: рост доходов и поддержка реального сектора

Министр национальной экономики Серик Жумангарин подчеркнул, что на первом месте стоят три стратегические задачи:

  • Рост доходов населения — увеличение реальной покупательной способности граждан;

  • Снижение инфляции — удержание цен под контролем и стабилизация экономики;

  • Поддержка реального сектора — стимулирование промышленности, сельского хозяйства и малого бизнеса.

«До 1 мая будет утверждена программа повышения доходов населения на 2026–2029 годы», — отметил Жумангарин, уточнив, что к этой же дате будет готов план по снижению инфляции до уровня 9–11%.

Нацбанк и цель однозначной инфляции

Вместе с министерством работу по сдерживанию роста цен ведет и Национальный банк Казахстана. Глава регулятора Тимур Сулейменов на последней пресс-конференции заявил:

  • Главная цель на этот год — снизить инфляцию до однозначного уровня, то есть менее 10%;

  • В среднесрочной перспективе планируется стабилизировать инфляцию на уровне 5%, что позволит экономике обрести долгосрочную стабильность.

Таким образом, к концу года экономика страны может ощутимо стабилизироваться, если заявленные меры будут реализованы эффективно и вовремя.

Почему важно действовать до мая

Майские сроки не случайны: к началу второго квартала правительство хочет представить конкретные шаги по улучшению финансового положения граждан и экономической устойчивости страны. Реализация плана до 1 мая позволит:

  • Четко обозначить направления роста доходов;

  • Снизить инфляционное давление на рынок;

  • Обеспечить предсказуемость экономической политики для бизнеса и населения.

Сочетание мер по доходам, инфляции и поддержке реального сектора должно создать эффект синергии и помочь экономике стабилизироваться в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

