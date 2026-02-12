Обширный инфаркт: официальное заявление о состоянии Сары Назарбаевой

Сара Назарбаева, супруга первого президента Казахстана, находится под постоянным медицинским наблюдением в Алматы после перенесённого обширного инфаркта и ряда тяжёлых сопутствующих заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Пресс-секретарь первого президента Казахстана, Айдос Укибай, рассказал, что с апреля 2025 года Сара Назарбаева проходила лечение в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента в Алматы.
В это время у неё произошёл обширный инфаркт миокарда. Медики выявили у неё:
Ишемическую болезнь сердца
Сердечную и лёгочную недостаточность
Тяжёлый сахарный диабет
Прогрессирующую хроническую почечную недостаточность
В течение длительного периода она находилась на аппаратах искусственной вентиляции лёгких и проходила процедуры гемодиализа.
По данным пресс-службы:
"В связи со стабилизацией состояния в январе текущего года она была выписана из стационара. В настоящее время Сара Алпысовна находится под наблюдением врачей в домашних условиях в Алматы."
Информация о госпитализации впервые появилась 5 мая 2025 года. В СМИ сообщалось о тяжёлом состоянии Сары Назарбаевой, а через несколько дней распространились слухи о её скоропостижной кончине. Официальные источники опровергли эти сведения, назвав их фейком.
В октябре 2025 года Айдос Укибай подтвердил, что Сара Назарбаева с апреля проходит курс лечения в Национальном госпитале, а 9 февраля 2026 года она была выписана из больницы.
Сара Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. В 1962 году она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева. В семье родились три дочери: Дарига, Динара и Алия.
До взросления дочерей Сара редко появлялась на публике. После того как дети стали самостоятельными, она активно занялась общественной и благотворительной деятельностью:
С февраля 1992 года – основатель и президент Международного детского благотворительного фонда "Бобек"
Летом 1994 года – президент фонда "SOS - детские деревни Казахстана"
В 1999 году – председатель попечительского совета благотворительного фонда "Демография"
За вклад в благотворительность и милосердие Сара Назарбаева получила множество международных наград:
Международная премия Всемирной организации здравоохранения им. Ихсана Дограмачи
Международная премия Unity
Премия "Курманджан Датка"
Золотая медаль имени Чингиза Айтматова "За великий вклад в философию самопознания"
Международная премия "Золотое сердце", учреждённая Красным Крестом России и вручённая Софи Лорен за многолетнюю работу по поддержке подрастающего поколения
Комментарии0 комментарий(ев)