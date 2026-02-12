18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.02.2026, 20:37

Обширный инфаркт: официальное заявление о состоянии Сары Назарбаевой

Новости Казахстана 0 623

Сара Назарбаева, супруга первого президента Казахстана, находится под постоянным медицинским наблюдением в Алматы после перенесённого обширного инфаркта и ряда тяжёлых сопутствующих заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie
Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

Причины госпитализации и диагноз

Пресс-секретарь первого президента Казахстана, Айдос Укибай, рассказал, что с апреля 2025 года Сара Назарбаева проходила лечение в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента в Алматы.

В это время у неё произошёл обширный инфаркт миокарда. Медики выявили у неё:

  • Ишемическую болезнь сердца

  • Сердечную и лёгочную недостаточность

  • Тяжёлый сахарный диабет

  • Прогрессирующую хроническую почечную недостаточность

В течение длительного периода она находилась на аппаратах искусственной вентиляции лёгких и проходила процедуры гемодиализа.

Текущее состояние

По данным пресс-службы:

"В связи со стабилизацией состояния в январе текущего года она была выписана из стационара. В настоящее время Сара Алпысовна находится под наблюдением врачей в домашних условиях в Алматы."

Информация о госпитализации впервые появилась 5 мая 2025 года. В СМИ сообщалось о тяжёлом состоянии Сары Назарбаевой, а через несколько дней распространились слухи о её скоропостижной кончине. Официальные источники опровергли эти сведения, назвав их фейком.

В октябре 2025 года Айдос Укибай подтвердил, что Сара Назарбаева с апреля проходит курс лечения в Национальном госпитале, а 9 февраля 2026 года она была выписана из больницы.

Биография Сары Назарбаевой

Сара Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. В 1962 году она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева. В семье родились три дочери: Дарига, Динара и Алия.

До взросления дочерей Сара редко появлялась на публике. После того как дети стали самостоятельными, она активно занялась общественной и благотворительной деятельностью:

  • С февраля 1992 года – основатель и президент Международного детского благотворительного фонда "Бобек"

  • Летом 1994 года – президент фонда "SOS - детские деревни Казахстана"

  • В 1999 году – председатель попечительского совета благотворительного фонда "Демография"

Международные награды и признание

За вклад в благотворительность и милосердие Сара Назарбаева получила множество международных наград:

  • Международная премия Всемирной организации здравоохранения им. Ихсана Дограмачи

  • Международная премия Unity

  • Премия "Курманджан Датка"

  • Золотая медаль имени Чингиза Айтматова "За великий вклад в философию самопознания"

  • Международная премия "Золотое сердце", учреждённая Красным Крестом России и вручённая Софи Лорен за многолетнюю работу по поддержке подрастающего поколения

6
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь