Обширный инфаркт: официальное заявление о состоянии Сары Назарбаевой

Сара Назарбаева, супруга первого президента Казахстана, находится под постоянным медицинским наблюдением в Алматы после перенесённого обширного инфаркта и ряда тяжёлых сопутствующих заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

Причины госпитализации и диагноз

Пресс-секретарь первого президента Казахстана, Айдос Укибай, рассказал, что с апреля 2025 года Сара Назарбаева проходила лечение в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента в Алматы.

В это время у неё произошёл обширный инфаркт миокарда. Медики выявили у неё:

Ишемическую болезнь сердца

Сердечную и лёгочную недостаточность

Тяжёлый сахарный диабет

Прогрессирующую хроническую почечную недостаточность

В течение длительного периода она находилась на аппаратах искусственной вентиляции лёгких и проходила процедуры гемодиализа.

Текущее состояние

По данным пресс-службы:

"В связи со стабилизацией состояния в январе текущего года она была выписана из стационара. В настоящее время Сара Алпысовна находится под наблюдением врачей в домашних условиях в Алматы."

Информация о госпитализации впервые появилась 5 мая 2025 года. В СМИ сообщалось о тяжёлом состоянии Сары Назарбаевой, а через несколько дней распространились слухи о её скоропостижной кончине. Официальные источники опровергли эти сведения, назвав их фейком.

В октябре 2025 года Айдос Укибай подтвердил, что Сара Назарбаева с апреля проходит курс лечения в Национальном госпитале, а 9 февраля 2026 года она была выписана из больницы.

Биография Сары Назарбаевой

Сара Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. В 1962 году она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева. В семье родились три дочери: Дарига, Динара и Алия.

До взросления дочерей Сара редко появлялась на публике. После того как дети стали самостоятельными, она активно занялась общественной и благотворительной деятельностью:

С февраля 1992 года – основатель и президент Международного детского благотворительного фонда "Бобек"

Летом 1994 года – президент фонда "SOS - детские деревни Казахстана"

В 1999 году – председатель попечительского совета благотворительного фонда "Демография"

Международные награды и признание

За вклад в благотворительность и милосердие Сара Назарбаева получила множество международных наград: