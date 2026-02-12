Аральское море наполняется водой и возвращается на карту Казахстана

В Северный Арал постепенно возвращается вода — объем Малого Аральского моря достиг 23 миллиардов кубических метров. Для региона, десятилетиями страдавшего от экологической катастрофы, это не просто цифры, а реальный шанс на возрождение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Almaty.tv .

Фото: кадр YouTube

Объем воды растет: что происходит сейчас

По последним данным, приток воды в Малый Арал стабилизировался. Через Аклакский гидроузел в настоящее время поступает около 50 кубометров воды в секунду.

До конца года планируется:

укрепление защитной дамбы;

завершение работ по модернизации гидротехнической инфраструктуры;

запуск нового этапа проекта по спасению Северного Арала.

Эти меры должны обеспечить устойчивое наполнение водоема и предотвратить резкие колебания уровня воды.

Солёность изменилась: появился шанс для рыбы

Жители прибрежных сел уже замечают изменения. По их словам, уровень солёности воды изменился, что создает условия для восстановления биологических ресурсов.

Житель села Каратерен Азимбай Жолмырзаев отметил, что ранее солёность была значительно выше, однако сейчас ситуация улучшилась. По его словам, при сохранении стабильного притока воды у рыбы появляется шанс на выживание и дальнейшее размножение.

Снижение солёности — ключевой фактор для восстановления экосистемы, которая долгие годы находилась в критическом состоянии.

Судьба сел зависит от моря

Для приаральских населенных пунктов море — это не просто природный объект, а основа экономики и источник дохода.

В селе Боген проживает около 200 семей. Практически в каждой есть рыбак. Благополучие людей напрямую связано с уровнем воды и состоянием рыбных запасов.

Местный житель Торехан Дилжанов подчеркнул, что сельчане с надеждой ждут дальнейшего наполнения Арала. От этого зависит:

занятость населения;

доходы семей;

развитие социальной инфраструктуры;

стабильность региона.

Рыбная отрасль уже показывает результат

Несмотря на прошлые кризисы, Малый Арал постепенно восстанавливает рыбный промысел.

Ежегодно здесь добывают до 8 тысяч тонн рыбы. Специалисты связывают этот показатель с многолетней системной работой по сохранению и восстановлению водоема.

Одним из ключевых проектов стала реконструкция Кокаральской плотины, начатая в 2022 году. После завершения ремонта появится возможность:

стабильно удерживать уровень воды;

регулировать гидрологический режим;

поддерживать оптимальные условия для рыболовства;

запускать новые экономические и социальные инициативы.

Международное соглашение сыграло важную роль

Существенный вклад в улучшение ситуации внесло межгосударственное сотрудничество стран Центральной Азии.

Министры водных ресурсов Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана подписали соглашение о равномерном распределении объема поступающей воды. Документ был принят в рамках встречи президентов центральноазиатских государств.

Как сообщил руководитель производственного участка «Кызылорда сушар» Жорабек Нурымбетов, в настоящее время Казахстан полностью использует предусмотренный лимит воды, что позволяет поддерживать стабильный приток в Малый Арал.

Новый этап спасения Арала

Эксперты подчеркивают: восстановление Северного Арала — это долгосрочный процесс, требующий системной государственной поддержки, модернизации гидросооружений и координации с соседними странами.

Рост объема воды до 23 миллиардов кубометров — важный, но промежуточный этап. Впереди — укрепление дамб, реализация новых инфраструктурных решений и дальнейшее улучшение экологической обстановки.

Для тысяч жителей Приаралья это не просто экологическая новость. Это надежда на стабильную работу, развитие региона и возвращение жизни в некогда высохшее море.