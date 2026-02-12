Упавшая ветка дерева убила школьника в Шымкенте

В Шымкенте произошёл трагический случай: во дворе многоэтажных домов на улице Елшибек на ученика четвертого класса упала ветка дерева. Ребенок скончался на месте. Информацию о гибели школьника подтвердили в пресс-службе региональной полиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Фото очевидцев

Подробности происшествия

По данным местных жителей и правоохранительных органов, инцидент произошёл во дворе жилого комплекса. Внезапно обрушившаяся ветка дерева поразила ребёнка, не дав ему шансов на спасение. Медицинская помощь на месте оказать уже было невозможно.

Погодные условия и штормовое предупреждение

В Шымкенте в этот день действовало штормовое предупреждение. После сильного дождя в городе выпал снег, из-за чего ветви деревьев стали ломаться под тяжестью осадков.

В социальных сетях жители сообщают не только о падении деревьев, но и об обрыве линий электропередачи. Некоторые районы города временно остались без электричества.

Реакция властей и коммунальных служб

Акимат города сообщил, что коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Специалисты проверяют опасные деревья и линии электропередачи, чтобы минимизировать риск повторных инцидентов.

Полиция и экстренные службы продолжают мониторинг ситуации, а местные жители призывают быть осторожными в условиях непогоды.