Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.02.2026, 07:51

Казахстанцы нашли способ стабильного дохода: новые правила накоплений

Новости Казахстана 0 746

На фоне нестабильности мировых рынков банки превратились в главный источник пассивного дохода казахстанцев, а популярность вкладов достигла исторического пика, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Bank RBK
Рекордная популярность банковских вкладов

Последние данные Национального банка Казахстана показывают явный тренд: граждане массово уходят от золота и ценных бумаг, предпочитая держать деньги на банковских счетах.

  • Доля вкладчиков выросла: если пять лет назад только 63% населения имели банковские вклады, к январю 2026 года этот показатель достиг 70,2%.

  • Ценные бумаги теряют позиции: всего 9,5% казахстанцев выбирают акции или облигации.

  • Инвестиции в золото и драгоценные металлы минимальны: лишь 0,1% опрошенных.

Анализ динамики за 2016–2026 годы показывает, что банковские депозиты окончательно укрепили свой статус как надежный и предсказуемый инструмент сохранения капитала.

Наличные и недвижимость: вторые по популярности

Тенденции на рынке сбережений показывают интересные изменения:

  • Наличные деньги снова в моде: к 2026 году 32,1% казахстанцев держат "подушки безопасности" дома. Для сравнения, в 2022 году таких было только 20%.

  • Недвижимость теряет былую привлекательность: пик интереса к инвестициям в квадратные метры пришелся на середину 2024 года (11,2%), а к началу 2026 года снизился до 9,5%. Это связано с охлаждением рынка и сложностью получения ипотечных кредитов.

  • Фондовый рынок растет медленно, но уверенно: с 1–2% в 2016 году до 3,5% сегодня. Постепенный рост свидетельствует о повышении финансовой грамотности населения.

Триллионы на счетах казахстанцев

Объем накоплений поражает воображение. По данным Национального банка:

  • К концу ноября 2025 года вклады физлиц составили 26,6 трлн тенге — почти пятая часть (19,5%) всей экономики страны.

  • Прирост за год: более 2 трлн тенге.

  • Самые популярные продукты: несрочные вклады, позволяющие свободно снимать и пополнять средства. Сейчас их предлагают 18 из 21 банка страны.

Битва процентных ставок

На рынке депозитов наблюдается настоящая конкуренция:

  • Максимальная ставка по срочным трехмесячным вкладам: 20,0% годовых. Два крупных банка предлагают такую доходность.

  • Разногласия между банками: один игрок резко поднял ставку на 3,3 п.п., другой снизил с 20,0% до 19,5%.

  • Прогноз экспертов: доходность депозитов, вероятно, достигла своего пика. Ожидать дальнейшего роста не стоит, так как базовая ставка Нацбанка будет оставаться на текущем уровне как минимум до середины 2026 года.

Как защитить свои сбережения

Аналитики рекомендуют при выборе банка ориентироваться не на рекламные слоганы, а на надежность и прозрачность условий:

  • Наличие капитализации процентов

  • Возможность пролонгации вклада

  • Условия досрочного снятия средств

Гарантии государства по сохранности средств:

  • Сберегательные вклады в тенге: до 20 млн тенге

  • Иные депозиты и карты в тенге: до 10 млн тенге

  • Валютные счета: до 5 млн тенге в эквиваленте

Вывод: В условиях нестабильного рынка казахстанцы нашли золотую середину — надежные банковские депозиты. Похоже, именно этот финансовый инструмент стал главным источником пассивного дохода для миллионов граждан.

