Казахстанцы нашли способ стабильного дохода: новые правила накоплений

Последние данные Национального банка Казахстана показывают явный тренд: граждане массово уходят от золота и ценных бумаг, предпочитая держать деньги на банковских счетах.

Инвестиции в золото и драгоценные металлы минимальны: лишь 0,1% опрошенных.

Доля вкладчиков выросла: если пять лет назад только 63% населения имели банковские вклады, к январю 2026 года этот показатель достиг 70,2% .

Анализ динамики за 2016–2026 годы показывает, что банковские депозиты окончательно укрепили свой статус как надежный и предсказуемый инструмент сохранения капитала.

Тенденции на рынке сбережений показывают интересные изменения:

Наличные деньги снова в моде: к 2026 году 32,1% казахстанцев держат "подушки безопасности" дома. Для сравнения, в 2022 году таких было только 20%.

Недвижимость теряет былую привлекательность: пик интереса к инвестициям в квадратные метры пришелся на середину 2024 года (11,2%), а к началу 2026 года снизился до 9,5%. Это связано с охлаждением рынка и сложностью получения ипотечных кредитов.