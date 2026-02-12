Чем Казахстан может спасти Украину

Украина приглашает Казахстан к масштабному сотрудничеству в энергетике, логистике и промышленности, предлагая инновационные модели интеграции и обходные маршруты поставок. Киев видит в республике не просто транзитную страну, а полноценного партнера для восстановления и развития экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: кадр YouTube

Строительство НПЗ и экспорт нефти в обход России

Посол Украины в Казахстане Виктор Майко заявил, что Киев рассматривает казахстанские компании как ключевых участников в восстановлении и строительстве нефтеперерабатывающих заводов. Цель — переработка казахстанской нефти с последующим экспортом в страны ЕС.

«Украина заинтересована в поставках нефти из Казахстана без прохождения через территорию России. Казахстан уже обеспечил 11,5% импорта нефти в ЕС в 2024 году, и спрос продолжает расти», — отметил дипломат.

Параллельно ведется модернизация портов Актау и Курык, а перспективные маршруты включают:

Актау — Баку — Тбилиси — Джейхан

Баку — Супса

Трансадриатический трубопровод

Судостроение и глубокое бурение

Украина предлагает казахстанским партнерам сотрудничество в глубокобурении (свыше 6 км) и судостроении. Совместная работа «Казмортрансфлота» с украинскими верфями в Николаеве может увеличить возможности по ремонту и строительству флота.

При этом посол подчеркнул: угрозы для Казахстана со стороны Украины нет. «Казахстан не является и не будет целью для украинских ударов. Это единая позиция политического и военного руководства Украины», — заверил Майко.

Разработка минеральных ресурсов и реанимация месторождений

Еще одно перспективное направление — добыча полезных ископаемых. Украина предлагает использовать свой опыт реанимации старых месторождений.

«Скважины, считавшиеся истощенными при старых технологиях, при работе украинских специалистов дали сотни тысяч тонн нефти. Этот опыт можно применять в Казахстане», — отметил посол, приводя пример успешной работы в Туркменистане.

Логистика: интеграция черноморских портов в Транскаспийский маршрут

Украина видит в Транскаспийском маршруте стратегическую альтернативу нарушенным логистическим цепочкам. Текущие мультимодальные пути через Румынию, Болгарию, Турцию, Грузию и Азербайджан остаются слишком сложными и дорогими.

«Перевозка 20-тонного груза в Алматы стоит $11–15 тыс. и занимает около месяца, во многом из-за «узких мест» на паромных переправах через Каспий», — сообщил Виктор Майко.

Для решения проблемы Киев предлагает интегрировать черноморские порты в инфраструктуру ТМТМ, включая уже согласованные морские гавани, например Белгород-Днестровский порт. Дополнительно ведутся переговоры с железнодорожными администрациями Казахстана и Кавказа, а также планируется создание контейнерного хаба в СЭЗ «Морпорт Актау».

«Срединный коридор» станет ключевым инструментом для роста торговли и укрепления роли Казахстана как регионального транзитного лидера», — подчеркнул дипломат.

Сотрудничество в промышленности, АПК, энергетике и IT

Кроме энергетики и логистики, Украина предлагает казахстанским партнерам совместные проекты в:

АПК (от растениеводства до цифровой переработки)

промышленной кооперации через поставки оборудования

энергетике

IT-сфере

По мнению посла, углубление таких связей — не просто перспектива, а необходимость, продиктованная глобальными экономическими трендами.

Потенциал торговли и экономического роста

Виктор Майко оценивает потенциал взаимной торговли между Казахстаном и Украиной как крайне высокий. По его словам, без войны товарооборот мог бы достичь $10 млрд. Он также напомнил, что украинское оборудование до сих пор составляет значительную часть промышленной базы в Караганде, Актау и Павлодаре, хотя оно требует модернизации.

«Казахстан — экономический лидер региона с ВВП более $300 млрд, который в ближайшие 5–10 лет может войти в G20», — отметил посол.

В этом году планируется визит крупной украинской бизнес-делегации и заседание совместной межправительственной комиссии для снятия барьеров в сотрудничестве.