Осуждённый в Казахстане за хищение 1,7 млрд тенге экс-ректор гуляет в ТРЦ - объяснение КУИС

Бывший ректор Международного университета информационных технологий (МУИТ) Дамир Шыныбеков, приговорённый к восьми годам лишения свободы за хищение 1,7 миллиарда тенге, был замечен в одном из торговых центров Алматы. Это вызвало волну обсуждений в соцсетях и среди жителей города, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Читатели сообщили редакции, что видели Шыныбекова в лифте одного из алматинских ТРЦ. По их словам, экс-ректор выглядел свободным и спокойно передвигался по торговому центру.
Стоит отметить, что Шыныбекова приговорили к восьми годам лишения свободы ещё в 2020 году.
В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД на официальный запрос редакции подтвердили, что Дамир Шыныбеков действительно вышел на свободу.
В ведомстве уточнили, что к этому привели амнистия и пересчёт времени, проведённого в заключении:
«В отношении указанного лица в установленном законом порядке была применена амнистия, в результате чего срок наказания был сокращён. С учётом пересчитанного срока осуждённый полностью отбыл назначенное судом наказание и был освобождён на законных основаниях», – сообщили в КУИС.
В Комитете подчеркнули, что все решения по пересчёту сроков принимаются исключительно судом и обязательны к исполнению. Дополнительные подробности дела Шыныбекова не разглашаются, сославшись на нормы закона.
В октябре 2020 года завершился суд по делу о хищении 1,7 миллиарда тенге из МУИТ. На скамье подсудимых оказались:
Дамир Шыныбеков – ректор университета;
Жанайым Спабекова – бывший главный бухгалтер.
Суд установил, что с 2013 по 2018 год они оформляли фиктивные договоры с юридическими лицами и похитили более 1,7 миллиарда тенге.
Подсудимых признали виновными в:
присвоении и растрате имущества группой лиц по предварительному сговору;
использовании служебного положения в особо крупном размере.
Спабекова также была осуждена за легализацию денег, полученных преступным путём. Оба получили по 8 лет лишения свободы.
Согласно материалам дела, с 2013 по 2018 год Министерство образования и науки (ныне – Министерство науки и высшего образования) перечислило МУИТ более 10 миллиардов тенге.
По версии прокуратуры, Шыныбеков и Спабекова ежегодно искусственно завышали количество студентов, присваивая часть средств. 1,7 миллиарда тенге из этой суммы, как сообщалось, тратились на квартиры и дорогие автомобили.
Дамир Шыныбеков занимал должность ректора с 2009 года до ареста в мае 2019 года, а в 2017 году его избрали депутатом маслихата Алматы.
