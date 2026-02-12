18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.02.2026, 09:55

Окончательный проект новой Конституции Казахстана стал достоянием общественности

Новости Казахстана 0 403

Официально обнародован текст проекта новой Конституции Республики Казахстан. Документ размещён на сайте Конституционного суда РК, что делает его доступным для изучения широкой публикой, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Проект новой Конституции: кто и как его подготовил

Проект новой Конституции подготовлен Комиссией по Конституционной реформе, которая занималась пересмотром действующего Основного закона страны. Основная цель реформы — адаптировать конституционные нормы к современным реалиям и требованиям общества, укрепить институты власти и права граждан.

Комиссия опубликовала текст проекта в открытом доступе, чтобы обеспечить прозрачность процесса и дать возможность общественности ознакомиться с планируемыми изменениями.

Ключевые аспекты публикации

  • Официальный источник: текст размещён на сайте Конституционного суда РК, что подтверждает его юридическую значимость.

  • Прозрачность процесса: публикация позволяет экспертам, юристам и гражданам изучить каждую статью проекта.

  • Подготовка к обсуждению: обнародование документа — первый шаг к последующему обсуждению и возможной доработке перед референдумом.

Почему публикация важна для страны

Публичное обнародование проекта Конституции имеет несколько стратегических значений:

  1. Информирование граждан: население получает возможность ознакомиться с основными изменениями в Конституции.

  2. Общественный контроль: открытый доступ позволяет правозащитникам, юристам и аналитикам высказывать свои оценки и рекомендации.

  3. Подготовка к референдуму: текст проекта станет базой для предстоящего голосования, где граждане примут решение о его утверждении.

Таким образом, публикация текста новой Конституции Казахстана знаменует начало следующего этапа конституционной реформы — общественного обсуждения и подготовки к республиканскому референдуму. Этот шаг подчёркивает стремление власти к прозрачности и вовлечению граждан в ключевые государственные процессы.

