Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.02.2026, 10:19

В Казахстане предлагают новую дату празднования Дня Конституции

Новости Казахстана 0 562

В Казахстане рассматривается возможность переноса празднования Дня Конституции на 1 июля. Эта дата указана в проекте новой Конституции, который планируется вынести на республиканский референдум. Если документ будет одобрен гражданами, 1 июля станет официальным государственным праздником, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
«В случае одобрения на референдуме день принятия новой Конституции станет государственным праздником», — отмечается в тексте проекта.

Когда пройдёт референдум

11 февраля Конституционная комиссия представила Президенту Касым-Жомарту Токаеву итоги работы над проектом Основного закона. После этого глава государства подписал указ о проведении референдума по Конституционной реформе.

Согласно документу, всенародное голосование состоится 15 марта 2026 года, что выпадает на воскресенье.

Для справки: референдум — это форма прямого волеизъявления граждан по ключевым вопросам, включая принятие законов и внесение изменений в Конституцию. Решения, принятые на референдуме, имеют обязательную силу для государства.

Конституционная реформа: от поправок к новой Конституции

Комиссия по конституционной реформе была создана указом Президента 21 января 2026 года. Её основной задачей является подготовка предложений по обновлению Основного закона страны.

Изначально планировалось изменить около 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако в процессе работы стало ясно, что поправок потребуется гораздо больше.

  • 29 января на пятом заседании комиссии председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев предложил рассмотреть вопрос о создании новой Конституции. Идею поддержали остальные члены комиссии.

  • 30 января на Форуме волонтёров в Астане Президент Токаев подчеркнул: любые изменения в Основной закон должны утверждаться только через референдум.

Итог

Если новая Конституция будет одобрена 15 марта 2026 года, Казахстан получит новую дату для Дня Конституции — 1 июля, а реформы Основного закона вступят в силу сразу после этого дня.

