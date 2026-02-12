71 год исполнился космодрому "Байконур": почему стартовый комплекс оказался в Казахстане

12 февраля 1955 года Советский Союз принял решение о строительстве нового научно-исследовательского и испытательного полигона для ракетных и космических запусков. Руководил проектом генерал-майор Георгий Шубников, а работы велись в строжайшей секретности, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
15 мая 1957 года на первом стартовом комплексе полигона состоялся исторический пуск ракеты Р-7, положивший начало эпохе освоения космоса с территории будущего Байконура.
Выбор территории был предметом детального изучения: комиссия рассматривала Марийскую АССР, Дагестан, Астраханскую и Кзыл-Ординскую области Казахской ССР.
Победила пустынная местность в Казахстане, и на то были три главные причины:
Почти полное отсутствие населения, что снижало риски для людей;
Наличие железнодорожной ветки и пресной воды из Сырдарьи, необходимых для строительства и обеспечения работы комплекса;
Географическая удалённость радиоуправляемых систем, что позволяло размещать их в подходящих точках для контроля запусков.
Главный конструктор космических ракет Сергей Королев настаивал на строительстве в пустыне Кызылкум: чем ближе стартовая площадка к экватору, тем эффективнее использование скорости вращения Земли при выводе ракет на орбиту.
4 октября 1957 года с Байконура на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли.
Название "Байконур" стало известно всему миру после исторического полёта Юрия Гагарина, первого человека в космосе, совершившего орбитальный облет Земли.
С Байконура стартовали ключевые ракеты:
Р-7, с которого началась космическая эра СССР;
Союз‑2.1а, современные российские пилотируемые и грузовые миссии;
Союз-5, собранная на Байконуре и готовая к первому пуску в рамках нового российско-казахстанского проекта.
Сегодня космодром остаётся крупнейшим в мире. Его статистика впечатляет:
Более 5 тысяч ракетных запусков с момента открытия;
Российско-казахстанский проект модернизации площадки №45 для новых запусков "Союз-5";
Планируется открытие визит-центра для туристов и любителей космоса.
Байконур остаётся символом инженерного гения, смелых амбиций и многолетнего сотрудничества Казахстана и России в освоении космоса.
