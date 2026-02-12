18+
12.02.2026, 11:09

Германия требует от Казахстана и стран Центральной Азии соблюдать санкции против России

Новости Казахстана 0 639

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль накануне встречи с министрами иностранных дел стран Центральной Азии подчеркнул необходимость соблюдения санкций против России и поддержки Украины. В фокусе внимания – Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, сообщает n-tv, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press
Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Вадефуль о «военной машине» России и угрозе для Европы

Министр иностранных дел ФРГ отметил, что Евросоюз ввел масштабные санкции против России с целью сдерживания её военной активности. По его словам, страны Центральной Азии якобы предоставляют возможности для обхода этих ограничений.

«Сегодня я хочу четко заявить: попытки обойти санкции поддерживают захватническую войну России и напрямую угрожают интересам безопасности Евросоюза», — подчеркнул Вадефуль.

Особое внимание немецкий министр уделил Казахстану как одной из ключевых стран региона, через которую, по его мнению, могут проходить пути обхода санкций.

Евросоюз усиливает энергетические ограничения

26 января 2026 года Евросоюз принял решение о полном запрете на поставки российского газа, которое вступит в силу с 1 января 2027 года. Кроме того:

  • До 1 марта 2026 года страны ЕС должны представить «национальные планы по диверсификации импорта газа».

  • К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Эти меры формируют новый контекст для Казахстана и других стран Центральной Азии, где российские энергоресурсы играют значительную роль в экономике и торговле.

Казахстан и регион под пристальным взглядом Европы

Для Казахстана ситуация приобретает особую важность. Страна активно развивает сотрудничество с ЕС и соседями, но при этом сохраняет экономические связи с Россией. Немецкая позиция, высказанная Вадефулем, сигнализирует о том, что Европе важна не только поддержка санкций в теории, но и реальное соблюдение их на практике.

Эксперты отмечают, что для Казахстана это может означать:

  • необходимость пересмотра энергетических поставок и транзитных схем;

  • укрепление двустороннего сотрудничества с Европой;

  • балансирование между политикой региона и требованиями западных партнеров.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
На двух стульях не увидишь. Нужно выбирать надёжный и проверенный
12.02.2026, 06:24
