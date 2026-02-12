Казахстан меняет правила для зарубежных перевозчиков

Министерство транспорта Казахстана предлагает изменить систему оплаты проезда по платным автомобильным дорогам. Речь идет о введении дифференцированного тарифа — соответствующий проект приказа уже опубликован на портале «Открытые НПА» для общественного обсуждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Зачем вводят дифференцированную оплату

По данным ведомства, новая система оплаты должна помочь компенсировать дополнительные расходы на содержание и восстановление автодорог, которые испытывают повышенную нагрузку из-за интенсивного транзитного движения, прежде всего со стороны иностранных перевозчиков.

В министерстве подчеркивают, что инициатива направлена на:

защиту экономических интересов Казахстана;

обеспечение принципа взаимности в международных транспортных перевозках;

создание дополнительного источника финансирования дорожной инфраструктуры.

Предполагается, что дополнительные доходы будут направляться на ремонт, обслуживание и развитие автомобильных дорог.

Кого не затронут изменения

Проект предусматривает ряд исключений. Дифференцированная плата не будет применяться:

к резидентам Казахстана;

к перевозчикам из стран Евразийского экономического союза;

к государствам, с которыми заключены межправительственные соглашения, не предусматривающие оплату проезда по платным дорогам.

Таким образом, нововведение в первую очередь ориентировано на транзитный иностранный транспорт.

Сроки обсуждения и возможное вступление в силу

Документ был опубликован для публичного обсуждения 11 февраля 2026 года, и оно продлится до 26 февраля.

Если проект будет принят, новые правила могут вступить в силу уже в марте 2026 года.

Что это может изменить

Фактически речь идет о попытке перераспределить нагрузку на дорожную инфраструктуру и сделать ее содержание более устойчивым с финансовой точки зрения. В условиях растущего транзитного потока через территорию Казахстана власти стремятся обеспечить баланс между развитием международных транспортных коридоров и сохранением национальной дорожной сети.