Почему минимальный тариф в Казахстане убивает дома

В Казахстане у каждого региона свой минимальный тариф на содержание многоквартирных домов . В Алматы его называют РСЖ — расходы на содержание жилья. Но многие жильцы плохо понимают, за что они платят и как рассчитывается эта сумма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Минимальный тариф применяется в двух случаях:

Когда жильцы не выбрали собственный тариф или орган управления дома (ОСИ, КСК);

Когда жильцы есть, но не хотят платить больше установленного минимума.

«Минимальный тариф — это прожиточный минимум для дома. Поддерживать его можно, повысить тариф можно, но уменьшать нельзя», — говорит Павел Шульгин, председатель Республиканской ассоциации управления кондоминиумами.

История появления минимального тарифа

Методика расчёта минимального тарифа появилась в 2020 году. Но фактическое утверждение тарифов по регионам растянулось на годы:

Некоторые города сделали это только в 2022–2023 годах;

Алматы утвердил свой тариф только в прошлом году, хотя считается продвинутым мегаполисом;

Задержка связана с тем, что высокая сумма вызывает недовольство жильцов, а низкая не обеспечивает нормальное содержание дома.

«В начале 2000-х минимальный тариф был 20–25 тенге за квадратный метр. Эта цифра использовалась десятилетиями», — объясняет Талгат Мухамедгалиев, президент Национальной палаты ЖКХ.

Как считают минимальный тариф

Расчётом занимается жилищная инспекция, а итоговую сумму утверждают местные маслихаты.

Сначала составляется смета на обязательные услуги: уборка, освещение, текущий ремонт, обслуживание лифтов и инженерных систем.

Дальше годовые расходы делятся на общую площадь всех квартир и на 12 месяцев. Так получается сумма в тенге за квадратный метр в месяц — минимальный тариф.

С прошлого года расчёт привязан к МРП, чтобы автоматически учитывать рост цен. На практике же пересмотр тарифов происходит редко и с опозданием, и иногда жильцы видят в квитанциях прошлогодние цифры.

Какие услуги покрывает минимальный тариф

Минимальный тариф включает все базовые работы, которые нужны, чтобы дом «жил»:

Каждый месяц: зарплата персоналу, счета сервисных компаний, налоги, уборка территории, очистка снега и наледи.

Каждую неделю: влажная уборка подъездов, лестниц и лифтов.

Каждый квартал: дезинсекция, дератизация и дезинфекция мест общего пользования.

Сезонно: техническое обслуживание инженерных систем и приборов, проверка сигнализаций, подготовка к отопительному сезону.

Но в реальности часть услуг выносят отдельными строками в квитанции, и жильцы платят за них дополнительно.

«Во многих старых домах часть работы выведена отдельно, и люди просто смирились. Иногда жильцы сами нанимают клининговые компании, чтобы поддерживать чистоту», — отмечает Мухамедгалиев.

Сколько реально стоит «квадрат» в разных городах

Минимальные тарифы сильно различаются:

В Алматы минимальный тариф сейчас около 40 тенге за квадратный метр, хотя для дорогого мегаполиса это крайне мало;

В Астане — 57 тенге;

В других городах: Конаев — 63, Семей и Атырау — 45, Шымкент и Кызылорда — 30, Экибастуз — 50, Кокшетау — 72 тенге.

«Для старых пятиэтажек минимальный тариф Астаны в 57 тенге не покрывает расходы. Чтобы дом функционировал нормально, реально нужно около 150 тенге за квадрат», — говорит Павел Шульгин.

Эксперты считают, что для разных типов домов нужны разные тарифы: старый жилой фонд требует больше денег, новые дома — меньше, но с другими услугами.

Почему тарифы остаются низкими

Причины низких тарифов следующие:

Жильцы не хотят платить больше; Старые дома часто «сидят» на минимальном тарифе; Маслихаты опасаются недовольства жителей; Управляющие компании не спешат брать дома с низкой оплатой; Часть услуг выносится отдельными строками в квитанции.

«Минималка позволяет дому лишь существовать, а не жить. Без пересмотра тарифов качественное содержание невозможно», — уверен Мухамедгалиев.

Что могут сделать жильцы

Проверять, какие услуги входят в минимальный тариф;

На общем собрании решать, оплачивать ли отдельные работы сверх РСЖ;

Требовать пересмотра тарифа для старых домов;

Создавать инициативные группы для контроля качества уборки и обслуживания.

Даже если коммунальные платежи растут, минимальный тариф не станет дешевле, а без повышения он не сможет обеспечить нормальную работу дома.

Итог

Минимальный тариф на жильё — это база для поддержания дома в рабочем состоянии, но на практике он часто слишком низкий, часть услуг оплачивается отдельно, а старые дома остаются уязвимыми.

Без пересмотра тарифов и индивидуального подхода к разным типам домов нормальное содержание жилья невозможно. Жильцы платят деньги, но далеко не всегда видят, на что они уходят.