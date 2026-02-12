Почему минимальный тариф в Казахстане убивает дома

В Казахстане у каждого региона свой минимальный тариф на содержание многоквартирных домов. В Алматы его называют РСЖ — расходы на содержание жилья. Но многие жильцы плохо понимают, за что они платят и как рассчитывается эта сумма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Минимальный тариф применяется в двух случаях:
Когда жильцы не выбрали собственный тариф или орган управления дома (ОСИ, КСК);
Когда жильцы есть, но не хотят платить больше установленного минимума.
«Минимальный тариф — это прожиточный минимум для дома. Поддерживать его можно, повысить тариф можно, но уменьшать нельзя», — говорит Павел Шульгин, председатель Республиканской ассоциации управления кондоминиумами.
Методика расчёта минимального тарифа появилась в 2020 году. Но фактическое утверждение тарифов по регионам растянулось на годы:
Некоторые города сделали это только в 2022–2023 годах;
Алматы утвердил свой тариф только в прошлом году, хотя считается продвинутым мегаполисом;
Задержка связана с тем, что высокая сумма вызывает недовольство жильцов, а низкая не обеспечивает нормальное содержание дома.
«В начале 2000-х минимальный тариф был 20–25 тенге за квадратный метр. Эта цифра использовалась десятилетиями», — объясняет Талгат Мухамедгалиев, президент Национальной палаты ЖКХ.
Расчётом занимается жилищная инспекция, а итоговую сумму утверждают местные маслихаты.
Сначала составляется смета на обязательные услуги: уборка, освещение, текущий ремонт, обслуживание лифтов и инженерных систем.
Дальше годовые расходы делятся на общую площадь всех квартир и на 12 месяцев. Так получается сумма в тенге за квадратный метр в месяц — минимальный тариф.
С прошлого года расчёт привязан к МРП, чтобы автоматически учитывать рост цен. На практике же пересмотр тарифов происходит редко и с опозданием, и иногда жильцы видят в квитанциях прошлогодние цифры.
Минимальный тариф включает все базовые работы, которые нужны, чтобы дом «жил»:
Каждый месяц: зарплата персоналу, счета сервисных компаний, налоги, уборка территории, очистка снега и наледи.
Каждую неделю: влажная уборка подъездов, лестниц и лифтов.
Каждый квартал: дезинсекция, дератизация и дезинфекция мест общего пользования.
Сезонно: техническое обслуживание инженерных систем и приборов, проверка сигнализаций, подготовка к отопительному сезону.
Но в реальности часть услуг выносят отдельными строками в квитанции, и жильцы платят за них дополнительно.
«Во многих старых домах часть работы выведена отдельно, и люди просто смирились. Иногда жильцы сами нанимают клининговые компании, чтобы поддерживать чистоту», — отмечает Мухамедгалиев.
Минимальные тарифы сильно различаются:
В Алматы минимальный тариф сейчас около 40 тенге за квадратный метр, хотя для дорогого мегаполиса это крайне мало;
В Астане — 57 тенге;
В других городах: Конаев — 63, Семей и Атырау — 45, Шымкент и Кызылорда — 30, Экибастуз — 50, Кокшетау — 72 тенге.
«Для старых пятиэтажек минимальный тариф Астаны в 57 тенге не покрывает расходы. Чтобы дом функционировал нормально, реально нужно около 150 тенге за квадрат», — говорит Павел Шульгин.
Эксперты считают, что для разных типов домов нужны разные тарифы: старый жилой фонд требует больше денег, новые дома — меньше, но с другими услугами.
Причины низких тарифов следующие:
Жильцы не хотят платить больше;
Старые дома часто «сидят» на минимальном тарифе;
Маслихаты опасаются недовольства жителей;
Управляющие компании не спешат брать дома с низкой оплатой;
Часть услуг выносится отдельными строками в квитанции.
«Минималка позволяет дому лишь существовать, а не жить. Без пересмотра тарифов качественное содержание невозможно», — уверен Мухамедгалиев.
Проверять, какие услуги входят в минимальный тариф;
На общем собрании решать, оплачивать ли отдельные работы сверх РСЖ;
Требовать пересмотра тарифа для старых домов;
Создавать инициативные группы для контроля качества уборки и обслуживания.
Даже если коммунальные платежи растут, минимальный тариф не станет дешевле, а без повышения он не сможет обеспечить нормальную работу дома.
Минимальный тариф на жильё — это база для поддержания дома в рабочем состоянии, но на практике он часто слишком низкий, часть услуг оплачивается отдельно, а старые дома остаются уязвимыми.
Без пересмотра тарифов и индивидуального подхода к разным типам домов нормальное содержание жилья невозможно. Жильцы платят деньги, но далеко не всегда видят, на что они уходят.
«Минималка — это основа. Но чтобы дом жил, а не просто существовал, тариф должен отражать реальные расходы», — подытоживает Павел Шульгин.
