История с «ошибочной» амнистией: экс-банкира Ертаева вернули в колонию

Осуждённый экс-банкир Жомарт Ертаев не сможет оспорить решение об отмене его освобождения по амнистии. Верховный суд официально подтвердил: постановление апелляционной инстанции окончательное и пересмотру не подлежит. Таким образом, история с неожиданным освобождением и столь же стремительным возвращением в колонию получила юридическую развязку, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В ответе на официальный запрос редакции Верховный суд разъяснил:
Постановление апелляционной инстанции, которым отменено решение суда первой инстанции о применении амнистии в отношении Ертаева, не подлежит дальнейшему обжалованию.
Основание — пункт 2 части 2 статьи 484 Уголовно-процессуального кодекса. Эта норма содержит закрытый перечень апелляционных решений, которые не могут быть пересмотрены в кассационном порядке.
Кассация — это стадия процесса, на которой проверяется законность уже вступивших в силу судебных актов.
При этом:
суд кассационной инстанции не переоценивает доказательства,
он проверяет правильность применения закона,
устраняет возможные правовые ошибки.
Однако в случае Ертаева такой возможности больше нет — закон прямо исключает дальнейшее обжалование.
В Верховном суде также сообщили, что ходатайство о досрочном освобождении от Ертаева в суд не поступало.
Это означает, что после отмены амнистии он не инициировал новую процедуру пересмотра своего статуса.
В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) подтвердили лишь факт отбытия наказания:
Ертаев отбывает наказание в учреждении по решению суда.
Место содержания не раскрывается — в ведомстве сослались на закон о персональных данных. При этом уточняется, что информация о месте отбывания наказания доводится до близких родственников осуждённого.
В ноябре 2020 года Жомарт Ертаев был приговорён к 11 годам лишения свободы за хищение 144 млрд тенге из Bank RBK.
По делу проходили ещё 35 человек.
Позже, в марте 2021 года, суд смягчил наказание — срок был сокращён до 9 лет.
Позднее экс-банкир был осуждён по другому делу — за хищение кредитных средств сразу из нескольких банков:
Bank RBK
Qazaq Banki
Евразийский банк
По этому делу были осуждены и четыре его сообщника.
Суды обязали фигурантов возместить банкам значительные суммы:
около 98 млрд тенге — в пользу Bank RBK,
более 46 млрд тенге — Qazaq Banki,
свыше 24 млрд тенге — Евразийскому банку.
Окончательный срок наказания определялся отдельным судебным постановлением с учётом совокупности приговоров.
2 сентября 2025 года суд города Алатау удовлетворил ходатайство Ертаева о применении амнистии, объявленной в честь 30-летия Конституции Казахстана.
К тому моменту:
Ертаев отбыл 8 лет 3 месяца 14 дней,
неотбытый срок составлял 11 месяцев 16 дней,
в колонии ему присвоили первую положительную степень поведения.
После освобождения он был поставлен на учёт службы пробации.
Ситуацию тогда комментировал министр внутренних дел Ержан Саденов.
Уже в октябре стало известно, что постановление об освобождении отменено.
Как пояснили в Алматинском областном суде, при рассмотрении дела апелляционная инстанция выявила серьёзные нарушения:
не было указано, по какому именно приговору исчислялся срок;
не зачтено ранее отбытое наказание;
обнаружены расхождения между судебными расчётами и данными исправительного учреждения.
Кроме того, Ертаев был осуждён по двум приговорам, а окончательный срок определялся отдельным судебным актом — этот аспект суд первой инстанции корректно не отразил.
Итог — решение об амнистии признано незаконным и отменено, в удовлетворении ходатайства отказано.
Теперь юридическая интрига завершена. Верховный суд подтвердил:
решение апелляции окончательное,
кассационное обжалование невозможно,
Ертаев продолжает отбывать наказание.
История с «ошибочной» амнистией стала редким примером, когда освобождение оказалось временным эпизодом — и закон вернул ситуацию в прежнее русло.
