История с «ошибочной» амнистией: экс-банкира Ертаева вернули в колонию

Осуждённый экс-банкир Жомарт Ертаев не сможет оспорить решение об отмене его освобождения по амнистии. Верховный суд официально подтвердил: постановление апелляционной инстанции окончательное и пересмотру не подлежит. Таким образом, история с неожиданным освобождением и столь же стремительным возвращением в колонию получила юридическую развязку, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: ria.ru: Facebook

Решение окончательное: что заявил Верховный суд

В ответе на официальный запрос редакции Верховный суд разъяснил:

Постановление апелляционной инстанции, которым отменено решение суда первой инстанции о применении амнистии в отношении Ертаева, не подлежит дальнейшему обжалованию.

Основание — пункт 2 части 2 статьи 484 Уголовно-процессуального кодекса. Эта норма содержит закрытый перечень апелляционных решений, которые не могут быть пересмотрены в кассационном порядке.

Что означает запрет на кассацию

Кассация — это стадия процесса, на которой проверяется законность уже вступивших в силу судебных актов.

При этом:

суд кассационной инстанции не переоценивает доказательства,

он проверяет правильность применения закона,

устраняет возможные правовые ошибки.

Однако в случае Ертаева такой возможности больше нет — закон прямо исключает дальнейшее обжалование.

Подавал ли Ертаев ходатайство о досрочном освобождении?

В Верховном суде также сообщили, что ходатайство о досрочном освобождении от Ертаева в суд не поступало.

Это означает, что после отмены амнистии он не инициировал новую процедуру пересмотра своего статуса.

Позиция КУИС: минимум информации

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) подтвердили лишь факт отбытия наказания:

Ертаев отбывает наказание в учреждении по решению суда.

Место содержания не раскрывается — в ведомстве сослались на закон о персональных данных. При этом уточняется, что информация о месте отбывания наказания доводится до близких родственников осуждённого.

Два приговора и миллиарды тенге: суть уголовных дел

Первый приговор — 11 лет за хищение 144 млрд тенге

В ноябре 2020 года Жомарт Ертаев был приговорён к 11 годам лишения свободы за хищение 144 млрд тенге из Bank RBK.

По делу проходили ещё 35 человек.

Позже, в марте 2021 года, суд смягчил наказание — срок был сокращён до 9 лет.

Второе уголовное дело: новые обвинения и новые суммы

Позднее экс-банкир был осуждён по другому делу — за хищение кредитных средств сразу из нескольких банков:

Bank RBK

Qazaq Banki

Евразийский банк

По этому делу были осуждены и четыре его сообщника.

Суды обязали фигурантов возместить банкам значительные суммы:

около 98 млрд тенге — в пользу Bank RBK,

более 46 млрд тенге — Qazaq Banki,

свыше 24 млрд тенге — Евразийскому банку.

Окончательный срок наказания определялся отдельным судебным постановлением с учётом совокупности приговоров.

Освобождение по амнистии: что пошло не так

Сентябрь 2025 года — амнистия к 30-летию Конституции

2 сентября 2025 года суд города Алатау удовлетворил ходатайство Ертаева о применении амнистии, объявленной в честь 30-летия Конституции Казахстана.

К тому моменту:

Ертаев отбыл 8 лет 3 месяца 14 дней,

неотбытый срок составлял 11 месяцев 16 дней,

в колонии ему присвоили первую положительную степень поведения.

После освобождения он был поставлен на учёт службы пробации.

Ситуацию тогда комментировал министр внутренних дел Ержан Саденов.

Октябрьский разворот: апелляция отменяет решение

Уже в октябре стало известно, что постановление об освобождении отменено.

Как пояснили в Алматинском областном суде, при рассмотрении дела апелляционная инстанция выявила серьёзные нарушения:

не было указано, по какому именно приговору исчислялся срок;

не зачтено ранее отбытое наказание;

обнаружены расхождения между судебными расчётами и данными исправительного учреждения.

Кроме того, Ертаев был осуждён по двум приговорам, а окончательный срок определялся отдельным судебным актом — этот аспект суд первой инстанции корректно не отразил.

Итог — решение об амнистии признано незаконным и отменено, в удовлетворении ходатайства отказано.

Точка поставлена

Теперь юридическая интрига завершена. Верховный суд подтвердил:

решение апелляции окончательное,

кассационное обжалование невозможно,

Ертаев продолжает отбывать наказание.

История с «ошибочной» амнистией стала редким примером, когда освобождение оказалось временным эпизодом — и закон вернул ситуацию в прежнее русло.