Бибисара Асаубаева вошла в мировую десятку самых высокооплачиваемых шахматисток

21-летняя казахстанская гроссмейстерка Бибисара Асаубаева официально вошла в топ-10 женщин-шахматисток с наибольшими доходами в мире. По версии Forbes.ru, опубликованной в начале 2026 года, её годовой заработок превысил 110 тысяч долларов, что позволило занять седьмое место в рейтинге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.ru.
Авторы рейтинга отмечают, что финансовые успехи Бибисары напрямую связаны с её выдающимися спортивными результатами:
Победа на чемпионате мира по блицу, где Асаубаева снова доказала своё мастерство в быстрых шахматах.
Третье место на Большой швейцарке, престижном международном турнире, который собирает сильнейших игроков мира.
Участие в фристайл-туре, где Асаубаева стала первой девушкой, принявшей вызов – это событие также увеличило её призовой фонд.
Эти достижения не только укрепили её спортивную репутацию, но и заметно повысили финансовый показатель.
Несмотря успехи женщин, авторы материала подчеркнули, что заработки женщин-шахматисток всё ещё существенно ниже, чем у мужчин в этой дисциплине. Так, лидером рейтинга стала Цзюй Вэньцзюнь из Китая с доходом около 382 тысяч долларов, а замыкает десятку представительница Индии Дивья Дешмукх, заработавшая 87 тысяч долларов.
Попадание Бибисары в десятку самых высокооплачиваемых шахматисток подчеркивает растущий статус Казахстана на мировой шахматной арене. Молодая спортсменка демонстрирует, что казахстанские шахматистки могут конкурировать с сильнейшими игроками мира не только на доске, но и в финансовом рейтинге.
Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — около 381 869 $
Чемпионка мира и лидер рейтинга по доходам среди женщин‑шахматисток.
Тань Чжунъи (Китай) — около 315 529 $
Вице‑чемпионка мира, сильные выступления на ключевых турнирах.
Анна Музычук (Украина) — примерно 166 653 $
Опытная украинская гроссмейстерка с серьёзными результатами на больших турнирах.
Чжу Цзиньэр (Китай) — около 152 604 $
Молодая китайская шахматистка, попавшая в пятёрку лучших по доходам.
Хампи Конеру (Индия) — примерно 152 449 $
Индийская легенда, многократная участница чемпионатов мира.
Карисса Йип (США) — около 131 935 $
Американская шахматистка, активно выступающая на сильных турнирах.
Бибисара Асаубаева (Казахстан) — около 110 668 $
Казахстанская гроссмейстерка заняла седьмое место благодаря победам на блиц‑чемпионате мира и участию в фристайл‑туре.
Вайшали Рамешбабу (Индия) — примерно 96 031 $
Выдающееся выступление на Большой швейцарке и других турнирах.
Александра Горячкина (Россия) — около 92 271 $
Российская гроссмейстерка с титулом чемпионки мира по рапиду.
Дивья Дешмукх (Индия) — примерно 87 335 $
Индийская шахматистка, финалистка женского Кубка мира и призёр крупных турниров.
Комментарии0 комментарий(ев)