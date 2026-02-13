18+
13.02.2026, 07:35

Бибисара Асаубаева вошла в мировую десятку самых высокооплачиваемых шахматисток

Новости Казахстана

21-летняя казахстанская гроссмейстерка Бибисара Асаубаева официально вошла в топ-10 женщин-шахматисток с наибольшими доходами в мире. По версии Forbes.ru, опубликованной в начале 2026 года, её годовой заработок превысил 110 тысяч долларов, что позволило занять седьмое место в рейтинге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.ru.

Фото: Казахстанская федерация шахмат
Фото: Казахстанская федерация шахмат

Основные достижения, которые принесли доход

Авторы рейтинга отмечают, что финансовые успехи Бибисары напрямую связаны с её выдающимися спортивными результатами:

  • Победа на чемпионате мира по блицу, где Асаубаева снова доказала своё мастерство в быстрых шахматах.

  • Третье место на Большой швейцарке, престижном международном турнире, который собирает сильнейших игроков мира.

  • Участие в фристайл-туре, где Асаубаева стала первой девушкой, принявшей вызов – это событие также увеличило её призовой фонд.

Эти достижения не только укрепили её спортивную репутацию, но и заметно повысили финансовый показатель.

Гендерный разрыв в шахматных доходах

Несмотря успехи женщин, авторы материала подчеркнули, что заработки женщин-шахматисток всё ещё существенно ниже, чем у мужчин в этой дисциплине. Так, лидером рейтинга стала Цзюй Вэньцзюнь из Китая с доходом около 382 тысяч долларов, а замыкает десятку представительница Индии Дивья Дешмукх, заработавшая 87 тысяч долларов.

Казахстан на мировой шахматной карте

Попадание Бибисары в десятку самых высокооплачиваемых шахматисток подчеркивает растущий статус Казахстана на мировой шахматной арене. Молодая спортсменка демонстрирует, что казахстанские шахматистки могут конкурировать с сильнейшими игроками мира не только на доске, но и в финансовом рейтинге.

Топ‑10 женщин‑шахматисток

  1. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — около 381 869 $
    Чемпионка мира и лидер рейтинга по доходам среди женщин‑шахматисток.

  2. Тань Чжунъи (Китай) — около 315 529 $
    Вице‑чемпионка мира, сильные выступления на ключевых турнирах.

  3. Анна Музычук (Украина) — примерно 166 653 $
    Опытная украинская гроссмейстерка с серьёзными результатами на больших турнирах.

  4. Чжу Цзиньэр (Китай) — около 152 604 $
    Молодая китайская шахматистка, попавшая в пятёрку лучших по доходам.

  5. Хампи Конеру (Индия) — примерно 152 449 $
    Индийская легенда, многократная участница чемпионатов мира.

  6. Карисса Йип (США) — около 131 935 $
    Американская шахматистка, активно выступающая на сильных турнирах.

  7. Бибисара Асаубаева (Казахстан) — около 110 668 $
    Казахстанская гроссмейстерка заняла седьмое место благодаря победам на блиц‑чемпионате мира и участию в фристайл‑туре.

  8. Вайшали Рамешбабу (Индия) — примерно 96 031 $
    Выдающееся выступление на Большой швейцарке и других турнирах.

  9. Александра Горячкина (Россия) — около 92 271 $
    Российская гроссмейстерка с титулом чемпионки мира по рапиду.

  10. Дивья Дешмукх (Индия) — примерно 87 335 $
    Индийская шахматистка, финалистка женского Кубка мира и призёр крупных турниров.

6
1
0
