Бибисара Асаубаева вошла в мировую десятку самых высокооплачиваемых шахматисток

21-летняя казахстанская гроссмейстерка Бибисара Асаубаева официально вошла в топ-10 женщин-шахматисток с наибольшими доходами в мире. По версии Forbes.ru , опубликованной в начале 2026 года, её годовой заработок превысил 110 тысяч долларов , что позволило занять седьмое место в рейтинге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.ru.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Основные достижения, которые принесли доход

Авторы рейтинга отмечают, что финансовые успехи Бибисары напрямую связаны с её выдающимися спортивными результатами:

Победа на чемпионате мира по блицу , где Асаубаева снова доказала своё мастерство в быстрых шахматах.

Третье место на Большой швейцарке , престижном международном турнире, который собирает сильнейших игроков мира.

Участие в фристайл-туре, где Асаубаева стала первой девушкой, принявшей вызов – это событие также увеличило её призовой фонд.

Эти достижения не только укрепили её спортивную репутацию, но и заметно повысили финансовый показатель.

Гендерный разрыв в шахматных доходах

Несмотря успехи женщин, авторы материала подчеркнули, что заработки женщин-шахматисток всё ещё существенно ниже, чем у мужчин в этой дисциплине. Так, лидером рейтинга стала Цзюй Вэньцзюнь из Китая с доходом около 382 тысяч долларов, а замыкает десятку представительница Индии Дивья Дешмукх, заработавшая 87 тысяч долларов.

Казахстан на мировой шахматной карте

Попадание Бибисары в десятку самых высокооплачиваемых шахматисток подчеркивает растущий статус Казахстана на мировой шахматной арене. Молодая спортсменка демонстрирует, что казахстанские шахматистки могут конкурировать с сильнейшими игроками мира не только на доске, но и в финансовом рейтинге.

Топ‑10 женщин‑шахматисток