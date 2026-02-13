Сколько стоит обслуживание банковских карт в Казахстане и чего боятся клиенты

Недавние сообщения о резком росте тарифов на обслуживание банковских карт в Казахстане вызвали настоящую тревогу среди пользователей. Однако выяснилось, что информация о повышении цен оказалась фейковой , сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: stock.adobe.com

Фейковая новость о росте тарифов

12 февраля 2026 года в социальных сетях активно распространялась информация о том, что банки второго уровня (БВУ) якобы значительно повышают тарифы на обслуживание пластиковых карт.

В частности, обсуждалось, что Kaspi Bank повысит годовое обслуживание с 1 995 до 10 000 тенге. Появились аналогичные данные и о других банках:

CenterCredit – тариф за открытие и ведение счетов физлиц – 10 млн тенге;

Home Credit Bank – открытие счета – 10 тыс. тенге;

Freedom Bank – первичное открытие счета – 1 млн тенге;

Forte Bank – оформление счета – 10 тыс. тенге, ведение счета – 20 тыс. тенге.

На первый взгляд суммы действительно шокировали казахстанцев.

Почему тарифы не изменились

Редакция NUR.KZ выяснила, что реальные ставки обслуживания карт не изменились. Паника в Интернете связана с особенностями официальных документов банков.

Банки обязаны публиковать информацию о предельно возможных тарифах – это своего рода максимальная «теоретическая» ставка, которая часто не применяется на практике.

Например, у Kaspi Bank «предельный тариф» в размере 10 000 тенге за обслуживание карты был указан еще в документе 2021 года. На самом деле тариф за годовое обслуживание дебетовых карт остается прежним – 1 995 тенге в год, установленным еще в 2017 году.

В других банках ситуация аналогичная: формально указаны «предельные тарифы», но действующие ставки для клиентов остаются без изменений.

Итог

Резкое и почти десятикратное подорожание обслуживания банковских карт казахстанцам не грозит. Все тревожные сообщения – результат неправильного понимания официальных документов.

Банки напоминают: для актуальной информации о тарифах следует ориентироваться только на официальные сообщения и уведомления, которые они рассылают своим клиентам.