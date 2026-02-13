18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.02.2026, 09:31

Миграция и драматический отток населения в Казахстане

В Казахстане продолжается масштабный отток населения из сельской местности. В 2025 году деревни и аулы потеряли почти 130 тысяч жителей, что стало тревожным сигналом для демографов и региональных властей, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото - Caravan.kz
Фото - Caravan.kz

Миграция набирает темпы

За прошлый год 1,7 миллиона казахстанцев сменили место жительства — это на 13,6% больше по сравнению с 2024 годом. При этом межрегиональная миграция также выросла: 804,9 тысячи человек переехали из одного региона в другой, что на 16,7% превышает показатель предыдущего года.

Города-притяжения: столица и крупные мегаполисы

Главным магнитом для переселенцев остаётся столица. В Астану в 2025 году прибыли 316,3 тысячи человек (+16,4%), тогда как город покинули 228,8 тысячи жителей (+15,3%). Итоговый прирост составил 87,4 тысячи человек.

Помимо столицы, положительное сальдо миграции наблюдалось в:

  • Алматы: +33,1 тыс. человек

  • Шымкент: +15,1 тыс. человек

  • Алматинская область: +12,1 тыс. человек

  • Акмолинская область: +292 человека

Остальные регионы продолжают терять население. Лидерами по оттоку стали:

  • Туркестанская область: -42,6 тыс. человек

  • Жамбылская область: -21,2 тыс. человек

  • Жетісу: -13 тыс. человек

Сельская местность теряет жителей

Особенно заметен отток в деревнях и аулах. В 2025 году в сельскую местность прибыли 505,7 тыс. человек (+11,2%), тогда как выехали 635,1 тыс. человек (+10,9%). Разница составила 129,3 тыс. человек, подтверждая тенденцию к сокращению населения в сельских регионах.

Наибольший отток наблюдался в:

  • Туркестанской области: -36,7 тыс. человек

  • Жамбылской области: -17,7 тыс. человек

  • Жетісу: -9,3 тыс. человек

Последствия и прогноз

Эксперты отмечают, что продолжающийся отток населения из сёл может привести к:

  • сокращению трудовых ресурсов в аграрном секторе

  • падению уровня жизни и доступности услуг в сельской местности

  • усилению демографической нагрузки на крупные города

По мнению аналитиков, необходимы меры поддержки сельских территорий, чтобы замедлить миграцию и сохранить жизнеспособность регионов.

