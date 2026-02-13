Миграция и драматический отток населения в Казахстане

В Казахстане продолжается масштабный отток населения из сельской местности. В 2025 году деревни и аулы потеряли почти 130 тысяч жителей, что стало тревожным сигналом для демографов и региональных властей, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
За прошлый год 1,7 миллиона казахстанцев сменили место жительства — это на 13,6% больше по сравнению с 2024 годом. При этом межрегиональная миграция также выросла: 804,9 тысячи человек переехали из одного региона в другой, что на 16,7% превышает показатель предыдущего года.
Главным магнитом для переселенцев остаётся столица. В Астану в 2025 году прибыли 316,3 тысячи человек (+16,4%), тогда как город покинули 228,8 тысячи жителей (+15,3%). Итоговый прирост составил 87,4 тысячи человек.
Помимо столицы, положительное сальдо миграции наблюдалось в:
Алматы: +33,1 тыс. человек
Шымкент: +15,1 тыс. человек
Алматинская область: +12,1 тыс. человек
Акмолинская область: +292 человека
Остальные регионы продолжают терять население. Лидерами по оттоку стали:
Туркестанская область: -42,6 тыс. человек
Жамбылская область: -21,2 тыс. человек
Жетісу: -13 тыс. человек
Особенно заметен отток в деревнях и аулах. В 2025 году в сельскую местность прибыли 505,7 тыс. человек (+11,2%), тогда как выехали 635,1 тыс. человек (+10,9%). Разница составила 129,3 тыс. человек, подтверждая тенденцию к сокращению населения в сельских регионах.
Наибольший отток наблюдался в:
Туркестанской области: -36,7 тыс. человек
Жамбылской области: -17,7 тыс. человек
Жетісу: -9,3 тыс. человек
Эксперты отмечают, что продолжающийся отток населения из сёл может привести к:
сокращению трудовых ресурсов в аграрном секторе
падению уровня жизни и доступности услуг в сельской местности
усилению демографической нагрузки на крупные города
По мнению аналитиков, необходимы меры поддержки сельских территорий, чтобы замедлить миграцию и сохранить жизнеспособность регионов.
