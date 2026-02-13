В поездах "Қазақстан темір жолы" и самолетах "Эйр Астана" заработает спутниковый интернет

В этом году Казахстан делает прорыв в цифровой инфраструктуре: спутниковый интернет появится в поездах и самолетах, запущены отечественные спутники, а криптоиндустрия получает новые возможности. LS собрал все детали о высокотехнологичных инициативах страны, сообщает Lada.kz.
Министерство искусственного интеллекта Казахстана объявило, что в 2026 году в поездах "Қазақстан темір жолы" и самолетах "Эйр Астаны" заработает спутниковый интернет.
Помимо транспорта, ведется масштабная работа по обеспечению связью всей страны:
Прокладываются волоконно-оптические линии под дном Каспия, проект планируется завершить до конца года. Это повысит транзитный потенциал страны между Европой и Азией.
Мобильный интернет получат республиканские и региональные дороги протяженностью 40 тыс. км.
Тестируется спутниковый интернет: Starlink, OneWeb, Amazon LEO, Shanghai Spacesail. Коммерческий запуск технологии Direct-to-Cell запланирован до конца февраля 2026 года.
До конца 2027 года более 3 тыс. объектов будут подключены к высокоскоростному оптоволоконному интернету, обеспечивая доступ к качественной связи 99% населения.
Прокладываются оптоволоконные сети до домов в рамках проекта "Последняя миля", который охватит 400 тыс. домохозяйств (около 2,5 млн человек).
5G уже доступен в 20 городах, установка базовых станций продолжается, чтобы покрыть до 75% территории этих населенных пунктов.
Казахстан активно развивает космическую программу:
Завершен ракетный комплекс "Байтерек", ведется подготовка к запуску "СОЮЗ 5/Сункар".
Разрабатывается спутниковая группировка ALEM View, с комплексом по производству отечественных спутников.
В ближайшие годы планируется изготовить 5–6 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с последующим экспортом на сумму около $75 млн.
В разработке находится ракетоноситель сверхлегкого класса, что позволит расширить возможности страны в космической сфере.
Сфера технологий в Казахстане активно развивается:
Более 2 тыс. компаний, 20 региональных и 4 международных инновационных хаба.
Экспорт IT-услуг достиг $1 млрд, выручка столичного хаба увеличилась на 20% и составила 800 млн тенге.
На зарубежные рынки выведено более 100 стартапов, включая единорога региона Higgsfield.ai – платформу генерации видео с использованием ИИ.
Qazaqstan Venture Group с таргетируемым объемом $1 млрд привлекла $115 млн инвестиций.
Зарегистрирован Alem Ventures Fund – первый в регионе фонд фондов для инвестиций в региональные и международные венчурные организации.
Казахстан занимает 24-е место в EGDI, 10-е – в OSI, и 86-е – среди крупнейших суперкомпьютеров мира.
В стране формируется криптоэкосистема с дружественным регулированием:
Упрощены требования к инфраструктуре цифрового майнинга, разрешено совмещение с другими видами деятельности, отменены 75% ограничений и сняты запреты на оборот криптовалют для физических лиц.
В планах – регулирование цифровых финансовых активов, лицензирование криптообменников.
Развивается проект CryptoCity, с участием Binance, банков и крупных цифровых компаний.
Действует программа "70/30", направленная на привлечение инвестиций в модернизацию электростанций.
Alem Crypto Fund привлекает частные инвестиции, ведется локализация криптобиржи Kraken, а также выпуск стейблкоина kztX как криптофиатного шлюза.
Казахстан в 2026 году делает уверенные шаги в цифровизацию, создавая комплексную экосистему: от интернета в транспорте до собственной космической программы и криптоиндустрии. Страна стремится не просто догонять мировые технологии, но и задавать новые стандарты в регионе.
Комментарии1 комментарий(ев)