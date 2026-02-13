18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.02.2026, 10:12

В поездах "Қазақстан темір жолы" и самолетах "Эйр Астана" заработает спутниковый интернет

Новости Казахстана 0 447

В этом году Казахстан делает прорыв в цифровой инфраструктуре: спутниковый интернет появится в поездах и самолетах, запущены отечественные спутники, а криптоиндустрия получает новые возможности. LS собрал все детали о высокотехнологичных инициативах страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба КТЖ
Фото: пресс-служба КТЖ

Интернет в пути: поезда и самолеты подключаются к сети

Министерство искусственного интеллекта Казахстана объявило, что в 2026 году в поездах "Қазақстан темір жолы" и самолетах "Эйр Астаны" заработает спутниковый интернет.

Помимо транспорта, ведется масштабная работа по обеспечению связью всей страны:

  • Прокладываются волоконно-оптические линии под дном Каспия, проект планируется завершить до конца года. Это повысит транзитный потенциал страны между Европой и Азией.

  • Мобильный интернет получат республиканские и региональные дороги протяженностью 40 тыс. км.

  • Тестируется спутниковый интернет: Starlink, OneWeb, Amazon LEO, Shanghai Spacesail. Коммерческий запуск технологии Direct-to-Cell запланирован до конца февраля 2026 года.

  • До конца 2027 года более 3 тыс. объектов будут подключены к высокоскоростному оптоволоконному интернету, обеспечивая доступ к качественной связи 99% населения.

  • Прокладываются оптоволоконные сети до домов в рамках проекта "Последняя миля", который охватит 400 тыс. домохозяйств (около 2,5 млн человек).

  • 5G уже доступен в 20 городах, установка базовых станций продолжается, чтобы покрыть до 75% территории этих населенных пунктов.

Космические амбиции: свои спутники и ракеты

Казахстан активно развивает космическую программу:

  • Завершен ракетный комплекс "Байтерек", ведется подготовка к запуску "СОЮЗ 5/Сункар".

  • Разрабатывается спутниковая группировка ALEM View, с комплексом по производству отечественных спутников.

  • В ближайшие годы планируется изготовить 5–6 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с последующим экспортом на сумму около $75 млн.

  • В разработке находится ракетоноситель сверхлегкого класса, что позволит расширить возможности страны в космической сфере.

IT-рынок: стартапы, инвестиции и глобальные амбиции

Сфера технологий в Казахстане активно развивается:

  • Более 2 тыс. компаний, 20 региональных и 4 международных инновационных хаба.

  • Экспорт IT-услуг достиг $1 млрд, выручка столичного хаба увеличилась на 20% и составила 800 млн тенге.

  • На зарубежные рынки выведено более 100 стартапов, включая единорога региона Higgsfield.ai – платформу генерации видео с использованием ИИ.

  • Qazaqstan Venture Group с таргетируемым объемом $1 млрд привлекла $115 млн инвестиций.

  • Зарегистрирован Alem Ventures Fund – первый в регионе фонд фондов для инвестиций в региональные и международные венчурные организации.

  • Казахстан занимает 24-е место в EGDI, 10-е – в OSI, и 86-е – среди крупнейших суперкомпьютеров мира.

Криптоиндустрия: цифровые активы и CryptoCity

В стране формируется криптоэкосистема с дружественным регулированием:

  • Упрощены требования к инфраструктуре цифрового майнинга, разрешено совмещение с другими видами деятельности, отменены 75% ограничений и сняты запреты на оборот криптовалют для физических лиц.

  • В планах – регулирование цифровых финансовых активов, лицензирование криптообменников.

  • Развивается проект CryptoCity, с участием Binance, банков и крупных цифровых компаний.

  • Действует программа "70/30", направленная на привлечение инвестиций в модернизацию электростанций.

  • Alem Crypto Fund привлекает частные инвестиции, ведется локализация криптобиржи Kraken, а также выпуск стейблкоина kztX как криптофиатного шлюза.

Итоги

Казахстан в 2026 году делает уверенные шаги в цифровизацию, создавая комплексную экосистему: от интернета в транспорте до собственной космической программы и криптоиндустрии. Страна стремится не просто догонять мировые технологии, но и задавать новые стандарты в регионе.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
TANKIST
TANKIST
Для начала отремонтировали бы жд пути от Атбасара и вплоть до Семея, прыгаешь в поезде как на бричке с квадратными колесами, даже чай не попьешь с такими прыжками. Проводница рассказывала что два раза на этом участке поезд с рельс сходил. Жлут пока катастрофа случится. Интернет они проводят.
13.02.2026, 07:28
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь