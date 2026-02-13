В поездах "Қазақстан темір жолы" и самолетах "Эйр Астана" заработает спутниковый интернет

В этом году Казахстан делает прорыв в цифровой инфраструктуре: спутниковый интернет появится в поездах и самолетах, запущены отечественные спутники, а криптоиндустрия получает новые возможности. LS собрал все детали о высокотехнологичных инициативах страны, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба КТЖ

Интернет в пути: поезда и самолеты подключаются к сети

Министерство искусственного интеллекта Казахстана объявило, что в 2026 году в поездах "Қазақстан темір жолы" и самолетах "Эйр Астаны" заработает спутниковый интернет.

Помимо транспорта, ведется масштабная работа по обеспечению связью всей страны:

Прокладываются волоконно-оптические линии под дном Каспия , проект планируется завершить до конца года. Это повысит транзитный потенциал страны между Европой и Азией.

Мобильный интернет получат республиканские и региональные дороги протяженностью 40 тыс. км.

Тестируется спутниковый интернет: Starlink, OneWeb, Amazon LEO, Shanghai Spacesail . Коммерческий запуск технологии Direct-to-Cell запланирован до конца февраля 2026 года.

До конца 2027 года более 3 тыс. объектов будут подключены к высокоскоростному оптоволоконному интернету, обеспечивая доступ к качественной связи 99% населения.

Прокладываются оптоволоконные сети до домов в рамках проекта "Последняя миля" , который охватит 400 тыс. домохозяйств (около 2,5 млн человек).

5G уже доступен в 20 городах, установка базовых станций продолжается, чтобы покрыть до 75% территории этих населенных пунктов.

Космические амбиции: свои спутники и ракеты

Казахстан активно развивает космическую программу:

Завершен ракетный комплекс "Байтерек" , ведется подготовка к запуску "СОЮЗ 5/Сункар" .

Разрабатывается спутниковая группировка ALEM View , с комплексом по производству отечественных спутников.

В ближайшие годы планируется изготовить 5–6 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с последующим экспортом на сумму около $75 млн.

В разработке находится ракетоноситель сверхлегкого класса, что позволит расширить возможности страны в космической сфере.

IT-рынок: стартапы, инвестиции и глобальные амбиции

Сфера технологий в Казахстане активно развивается:

Более 2 тыс. компаний , 20 региональных и 4 международных инновационных хаба.

Экспорт IT-услуг достиг $1 млрд , выручка столичного хаба увеличилась на 20% и составила 800 млн тенге .

На зарубежные рынки выведено более 100 стартапов , включая единорога региона Higgsfield.ai – платформу генерации видео с использованием ИИ.

Qazaqstan Venture Group с таргетируемым объемом $1 млрд привлекла $115 млн инвестиций.

Зарегистрирован Alem Ventures Fund – первый в регионе фонд фондов для инвестиций в региональные и международные венчурные организации.

Казахстан занимает 24-е место в EGDI, 10-е – в OSI, и 86-е – среди крупнейших суперкомпьютеров мира.

Криптоиндустрия: цифровые активы и CryptoCity

В стране формируется криптоэкосистема с дружественным регулированием:

Упрощены требования к инфраструктуре цифрового майнинга , разрешено совмещение с другими видами деятельности, отменены 75% ограничений и сняты запреты на оборот криптовалют для физических лиц.

В планах – регулирование цифровых финансовых активов , лицензирование криптообменников.

Развивается проект CryptoCity , с участием Binance , банков и крупных цифровых компаний.

Действует программа "70/30" , направленная на привлечение инвестиций в модернизацию электростанций.

Alem Crypto Fund привлекает частные инвестиции, ведется локализация криптобиржи Kraken, а также выпуск стейблкоина kztX как криптофиатного шлюза.

Итоги

Казахстан в 2026 году делает уверенные шаги в цифровизацию, создавая комплексную экосистему: от интернета в транспорте до собственной космической программы и криптоиндустрии. Страна стремится не просто догонять мировые технологии, но и задавать новые стандарты в регионе.