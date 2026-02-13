ЦОНы Казахстана приостановили выдачу ИИН иностранцам

С 13 февраля 2026 года иностранцы и лица без гражданства временно не смогут получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в центрах обслуживания населения (ЦОН) и центрах миграционных услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Как сообщили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», это связано с проведением технических работ на стороне уполномоченного государственного органа. Работы будут проходить с 13 по 16 февраля, в течение которых услуга будет временно недоступна.

С какого времени услуга станет недоступной

По официальным данным, начиная с 09:00 13 февраля 2026 года, центры обслуживания населения перестанут предоставлять услугу «Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан».

Что советуют иностранцам

В пресс-службе отметили, что временные неудобства неизбежны, но работы необходимы для улучшения качества предоставления услуг. Всем иностранным гражданам и лицам без гражданства рекомендуется учитывать этот период при планировании оформления ИИН и заранее подготовить необходимые документы.

«Приносим извинения за временные неудобства», – подчеркнули в госкорпорации, призывая клиентов сохранять спокойствие и терпение.

Важность ИИН для иностранцев

ИИН является ключевым документом для многих процедур в Казахстане: открытие банковского счета, оформление трудовых отношений, получение медицинских и государственных услуг. Поэтому временная приостановка его выдачи может повлиять на планы иностранных граждан, особенно тех, кто недавно прибыл в страну.