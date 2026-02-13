С 1 марта налоговый режим в Казахстане будет изменён без заявления

С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс. Все налогоплательщики, не подавшие уведомление о выбранном режиме до 1 марта, автоматически перейдут на общеустановленный порядок налогообложения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: uchet.kz

Теперь любая компания или индивидуальный предприниматель автоматически подпадает под общеустановленный порядок налогообложения (ОУР), если не предпримет специальные действия, чтобы выбрать режим самостоятельно.

Специальные режимы отменены

До начала 2026 года налогоплательщики могли работать по разным специальным налоговым режимам (СНР) — с льготными ставками или упрощенными правилами. С нового года эти режимы прекращают действие. Если уведомление о выбранном режиме не подано, система автоматически переведет налогоплательщика на стандартный порядок.

Переходный период до 1 марта

Для тех, кто хочет сохранить или выбрать налоговый режим, предусмотрен переходный период: уведомление о применяемом режиме нужно подать до 1 марта 2026 года.

Если уведомление не будет направлено в налоговый орган в срок, компания или предприниматель автоматически окажутся на общеустановленном порядке налогообложения. Система обновит регистрационные данные, и все расчеты с налогами будут вестись по стандартным ставкам.

Как изменить режим до марта

Даже если налогоплательщик применял СНР до 1 января 2026 года, он может заранее подать уведомление с указанием общеустановленного порядка. После этого регистрационные данные будут обновлены, а новый порядок будет применяться с 1 января, без ожидания конца переходного периода.

Автоматизация для всех налогоплательщиков

Таким образом, для всех, кто не подаст уведомление, с начала года будет применяться стандартный налоговый режим. Новый кодекс делает систему более прозрачной, но одновременно требует внимательности: промедление с уведомлением лишает права выбирать режим налогообложения.