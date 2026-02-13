Казахстанцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут подать заявление на получение социальной помощи

Жителям Казахстана, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, теперь доступен новый способ получения государственной поддержки — через мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Lada.kz со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии» (НИТ).

Фото: Pinterest

Соцпомощь теперь под рукой

Ранее подать заявление на социальную помощь можно было только через портал eGov.kz. Сегодня процесс полностью переносится в мобильное пространство: теперь достаточно смартфона, чтобы оформить все документы и отслеживать статус заявки.

"Сам процесс подачи заявления максимально автоматизирован. Часть данных загружается автоматически из государственных информационных систем, что упрощает оформление и снижает вероятность ошибок", — пояснил председатель правления НИТ, Даулет Бекманов.

Пошаговая инструкция для пользователей

Чтобы получить выплаты, необходимо:

Авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и открыть раздел «eGov госуслуги» → «Специальные услуги». Выбрать услугу «Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» и заполнить необходимые данные. Подписать заявку одним из доступных методов электронного подписания. Ознакомиться с уведомлением об обработке заявки в разделе «История услуг».

Как принимается решение

После подачи обращения уполномоченный орган рассматривает заявку, учитывая уровень дохода семьи и другие установленные критерии. Результатом может стать либо назначение социальной помощи, либо мотивированный отказ с разъяснением причин.

"Срок рассмотрения составляет до 8 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно", — отметили в ведомстве.

Почему это важно

Мобильная подача заявлений снижает количество ошибок при оформлении, сокращает время ожидания и делает процесс доступным для людей, которые не могут регулярно пользоваться компьютером или посещать ЦОНы.