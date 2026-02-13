18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.02.2026, 12:25

Казахстанцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут подать заявление на получение социальной помощи

Новости Казахстана 0 428

Жителям Казахстана, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, теперь доступен новый способ получения государственной поддержки — через мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Lada.kz со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии» (НИТ).

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Соцпомощь теперь под рукой

Ранее подать заявление на социальную помощь можно было только через портал eGov.kz. Сегодня процесс полностью переносится в мобильное пространство: теперь достаточно смартфона, чтобы оформить все документы и отслеживать статус заявки.

"Сам процесс подачи заявления максимально автоматизирован. Часть данных загружается автоматически из государственных информационных систем, что упрощает оформление и снижает вероятность ошибок", — пояснил председатель правления НИТ, Даулет Бекманов.

Пошаговая инструкция для пользователей

Чтобы получить выплаты, необходимо:

  1. Авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и открыть раздел «eGov госуслуги» → «Специальные услуги».

  2. Выбрать услугу «Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» и заполнить необходимые данные.

  3. Подписать заявку одним из доступных методов электронного подписания.

  4. Ознакомиться с уведомлением об обработке заявки в разделе «История услуг».

Как принимается решение

После подачи обращения уполномоченный орган рассматривает заявку, учитывая уровень дохода семьи и другие установленные критерии. Результатом может стать либо назначение социальной помощи, либо мотивированный отказ с разъяснением причин.

"Срок рассмотрения составляет до 8 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно", — отметили в ведомстве.

Почему это важно

Мобильная подача заявлений снижает количество ошибок при оформлении, сокращает время ожидания и делает процесс доступным для людей, которые не могут регулярно пользоваться компьютером или посещать ЦОНы.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь