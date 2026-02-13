В Казахстане открывают финансовый «кран» на $6 млрд от Всемирного банка

В ближайшие шесть лет экономика Казахстана будет регулярно получать крупные вливания от международного партнера. Всемирный банк выразил готовность ежегодно выделять стране до $1 млрд , что станет серьёзной поддержкой для реализации реформ и укрепления экономической устойчивости, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: ru.pinterest.com

Ежегодная поддержка на ближайшие шесть лет

На встрече в Астане с вице-премьером и главой Миннацэкономики Сериком Жумангариным представители Всемирного банка подтвердили готовность обеспечить долгосрочное финансирование. Обсуждалась новая Рамочная стратегия партнерства на 2026–2031 годы, которая станет основой совместных инициатив.

«Мы высоко ценим партнерство со Всемирным банком. Предлагаемая стратегия создаёт основу для поддержки наших реформ через экспертизу, финансирование и совместные инициативы», — подчеркнул Жумангарин.

Фокус на инфраструктуру, частный сектор и конкурентоспособность

Средства от Всемирного банка будут направлены на:

Укрепление частного сектора — стимулирование предпринимательства и привлечение инвестиций;

Развитие инфраструктуры — модернизация транспортной сети, цифровых коммуникаций и городской среды;

Повышение конкурентоспособности экономики — поддержка стратегических отраслей и финансовых рынков.

Экологическая и цифровая повестка

Стратегия 2026–2031 предполагает акцент на:

Климатические инициативы — улучшение экологической устойчивости, внедрение «зелёных» технологий;

Развитие цифровой и транспортной связанности — модернизация IT-инфраструктуры и транспортных коридоров;

Совершенствование водного и энергетического секторов — повышение качества услуг и снижение издержек.

Дополнительно, планируется поддержка финансовых рынков, привлечение частных инвестиций, а также запуск новых совместных инициатив с международными партнёрами.

Что это значит для Казахстана

Регулярное финансирование Всемирного банка создаёт надёжную платформу для реализации долгосрочных реформ. Это позволит стране ускорить модернизацию экономики, улучшить качество инфраструктуры и услуг, а также укрепить позиции Казахстана на глобальной арене как стабильного и привлекательного для инвестиций государства.