Казахстанец Михаил Шайдоров выиграл золото Олимпиады (видео)

На зимней Олимпиаде в Италии завершились соревнования среди мужчин в одиночном катании. Представитель Казахстана Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль, показав лучший результат по сумме двух программ. Данная награда стала первой для казахстанской сборной на текущих Играх, сообщает Lada.kz.

Фото: Национальный олимпийский комитет РК

Ход соревнований и технические показатели

После исполнения короткой программы Шайдоров находился на промежуточном пятом месте. Для попадания в призовую тройку фигуристу необходимо было сократить отставание от лидеров, составлявшее 9,6 балла.

В ходе произвольной программы спортсмен реализовал усложненный контент, исполнив пять четверных прыжков вместо изначально запланированных четырех. Несмотря на неточность при выполнении четверного лутца, суммарная оценка составила 291,58 балла, что является новым личным рекордом атлета.

Итоговый результат:

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 291,58 балла

2. Юма Кагияма (Япония) – 280,06

3. Шун Сато (Япония) – 274,90

4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 273,92

5. Стивен Гоголев (Канада) – 273,78

6. Петр Гуменник (Россия) – 271,21

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 269,27

8. Илья Малинин (США) – 264,49

9. Ника Эгадзе (Грузия) – 260,27

10. Кевин Аймоз (Франция) – 259,94.

Историческое значение для спорта Казахстана

Победа Михаила Шайдорова стала значимым этапом для национальной сборной. Гимн Казахстана на зимних Олимпийских играх прозвучал впервые за последние 32 года.

До этого момента в активе страны была только одна олимпийская награда в фигурном катании — бронза Дениса Тена, завоеванная на Играх в Сочи в 2014 году. В ближайшее время в рамках олимпийского турнира также ожидается выступление еще одной представительницы Казахстана — Софьи Самоделкиной.