Токаев поздравил Михаила Шайдорова с исторической победой на Олимпиаде

Сегодня, 14 февраля 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравления казахстанскому фигуристу Михаилу Шайдорову в связи с его блестящей победой на зимних Олимпийских играх, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Айбека Смадияра.

Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

В официальном обращении президента подчеркнуто, что золотая медаль, завоеванная Михаилом, стала первой в истории Казахстана в фигурном катании. Этот успех носит не просто спортивный, а исторический характер и оставляет заметный след в отечественном спорте.

«Президент поблагодарил Михаила за высочайшее мастерство и волю к победе», — отмечается в сообщении.

Особое внимание глава государства уделил тому, что достижение спортсмена вызывает гордость не только у любителей спорта, но и у всех граждан Казахстана:

«Любители спорта и все граждане Казахстана гордятся выдающимся достижением нашего спортсмена».

В знак признания выдающихся заслуг Касым-Жомарт Токаев принял решение наградить Михаила Шайдорова орденом «Барыс» II степени. Кроме того, президент выразил благодарность тренерскому штабу и руководству профильного министерства за их вклад в подготовку спортсмена.

В завершение своего обращения глава государства пожелал олимпийскому чемпиону дальнейших успехов и новых побед: