Пенсионные активы Казахстана достигли нового пика

По состоянию на 1 января 2026 года пенсионные активы, управляемые ЕНПФ, достигли рекордных 25,9 трлн тенге, увеличившись на 14,8% за год. Чистый инвестиционный доход фонда за 2025 год составил 1,7 трлн тенге, что эквивалентно 13,6% роста, сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Коллаж: Kazinform

Рекордный рост накоплений и выплат

За прошлый год пенсионные накопления казахстанцев выросли на 11,9%, достигнув 25,2 трлн тенге. Одновременно выплаты пенсионерам увеличились на 25%, до 9,6 трлн тенге. Основные направления использования средств:

Улучшение жилищных условий — 4,6 трлн тенге

Оплата лечения и медицинских услуг — 1 трлн тенге

Отношение пенсионных накоплений к ВВП страны на начало 2026 года составило 16,5%. Кроме того, в рамках действующих правил был осуществлен возврат 50% взносов военнослужащих и сотрудников спецорганов на общую сумму 149,9 млрд тенге.

Количество счетов и структура взносов

Количество счетов по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) увеличилось на 1,3%, превысив 11,2 млн единиц. Наиболее заметный рост показали:

Добровольные взносы — +6,1%

Профессиональные взносы — +6,8%

Фонд продолжает придерживаться консервативной стратегии управления инвестиционным портфелем, отдавая приоритет надежным инструментам.

Приоритет консервативных инструментов

ГЦБ Республики Казахстан Доля в портфеле: 42,3% (+0,9 п.п.) В денежном выражении: 10,9 трлн тенге (+14,7%)

Активы во внешнем управлении Общая сумма: 5,3 трлн тенге (+264,8 млрд) Доля в портфеле снизилась на 1 п.п., до 20,3%

ГЦБ иностранных эмитентов Доля выросла на 1,1 п.п., до 15,3% Объем вложений увеличился на 25%, до 4 трлн тенге

Корпоративные ценные бумаги эмитентов РК Доля снизилась на 1,4 п.п., до 13,6% В денежном выражении рост на 4,1%, до 3,5 трлн тенге

Вклады в банки второго уровня Доля увеличилась на 1,2 п.п. Сумма вложений выросла на 57,3%, до 1,1 трлн тенге

ЦБ иностранных эмитентов (негосударственные) Доля снизилась на 0,5 п.п., до 2,3% В денежном выражении вложения уменьшились на 9%, до 582,8 млрд тенге



Итоги

2025 год стал для ЕНПФ рекордным по приросту активов и инвестиционному доходу. Увеличение доли депозитов в казахстанских банках на 57% и смещение структуры портфеля демонстрируют стратегический акцент фонда на стабильность и защиту пенсионных накоплений граждан.