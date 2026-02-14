18+
14.02.2026, 11:26

Когда «нет» стало приговором: тайный мучитель разрушил счастье девушки и её семьи в Казахстане

Новости Казахстана 0 450

История, начавшаяся с обычного социального отказа, превратилась в многолетний психологический кошмар для молодой девушки и её семьи. По данным пресс-службы Департамента полиции области Улытау, злоумышленник почти пять лет преследовал своих жертв, скрываясь за анонимными аккаунтами и тщательно маскируя свои действия в цифровом пространстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Многолетняя атака через социальные сети

Как отметили в полиции, началось всё с давления на саму девушку: шантаж, угрозы и распространение ложной информации в интернете. Постепенно методы преследования стали более изощрёнными. Используя возможности искусственного интеллекта, злоумышленник создавал фальсифицированные фото и видеоматериалы интимного характера, в которых имитировались реальные люди. Эти материалы направлялись родственникам, знакомым и третьим лицам, нанося серьезный моральный и репутационный ущерб.

Разрушение личной жизни и семейных отношений

В 2023 году ситуация достигла критической точки. Узнав о планируемой свадьбе жертвы, злоумышленник разослал семье жениха порочащие видео, созданные с помощью ИИ. В результате помолвка была расторгнута, а планы девушки на личное счастье оказались сорваны.

Когда девушка пыталась полностью уйти из цифрового пространства, внимание преследователя сместилось на её близкую родственницу. Поддельные анкеты и материалы продолжали распространяться в сети, создавая реальную угрозу безопасности семьи, включая несовершеннолетних детей.

Разоблачение киберпреступника

Несмотря на длительную анонимность, злоумышленнику не удалось избежать наказания. Киберполицейские использовали современные цифровые технологии, аналитические инструменты и специализированные методы расследования, чтобы деанонимизировать преступника и установить его личность.

Выяснилось, что за многолетним преследованием стоял 22-летний житель города Сатпаева. Его задержали дома, изъяв компьютерную технику и средства связи, использовавшиеся для преступной деятельности.

Судебные меры и проверка на причастность к другим преступлениям

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает проверять его возможную причастность к другим эпизодам киберпреступлений, чтобы определить полный масштаб нанесенного ущерба.

Эксперты подчеркивают, что этот случай демонстрирует реальную опасность цифрового преследования и иллюзию полной анонимности в интернете. Использование ИИ для создания фальсифицированных материалов стало новым оружием в киберпреступлениях, что требует повышенного внимания к защите личных данных и кибербезопасности граждан.

