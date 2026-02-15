18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.02.2026, 06:52

Минтранс сообщил о запуске дополнительных поездов к Наурызу

Новости Казахстана 0 357

В Казахстане готовятся к росту пассажиропотока в период весенних праздников. Национальный железнодорожный перевозчик запускает дополнительные рейсы и увеличивает число вагонов на популярных направлениях, чтобы облегчить поездки по стране в дни празднования Наурыза, сообщает Lada.kz. 

Фото: АО "Пассажирские перевозки"
Фото: АО "Пассажирские перевозки"

Дополнительные рейсы к праздничным датам

По информации Министерства транспорта Республики Казахстан, АО Пассажирские перевозки назначит 20 дополнительных железнодорожных рейсов. Это позволит открыть для пассажиров около 35 тысяч дополнительных мест.

В ведомстве отмечают, что подобные меры традиционно принимаются в периоды повышенного спроса на поездки — особенно в праздничные дни, когда многие жители страны отправляются в гости к родственникам или планируют путешествия внутри Казахстана.

Помимо запуска отдельных поездов, перевозчик увеличит составы на наиболее востребованных маршрутах, добавив дополнительные вагоны к уже существующим рейсам.

Поезд между Алматы и Астаной

На одном из самых популярных направлений — между Алматы и Астана — будет курсировать дополнительный поезд №201/202 «Алматы-2 — Астана-1».

Из Алматы поезд отправится:

  • 20 марта

  • 22 марта

  • 24 марта

  • 26 марта

  • 28 марта

  • 30 марта

Из Астаны:

  • 21 марта

  • 23 марта

  • 25 марта

  • 27 марта

  • 29 марта

  • 31 марта

Всего на этом направлении предусмотрено 6 дополнительных рейсов.

Дополнительные поезда между Астаной и Шымкентом

Еще одно востребованное направление — маршрут между столицей и югом страны. Дополнительный поезд №204/203 будет курсировать по маршруту «Астана “Нурлы жол” — Шымкент».

Из станции “Нурлы жол”:

  • 19, 20 марта

  • 22, 23 марта

  • 25, 26 марта

  • 28, 29 марта

Из Шымкент:

  • 21, 22 марта

  • 24, 25 марта

  • 27, 28 марта

  • 30, 31 марта

На этом направлении назначено 8 дополнительных рейсов.

Соединение Актобе и Астаны

Дополнительные перевозки организуют и на западном направлении. Поезд №205/206 будет курсировать между Актобе и столицей.

Из Актобе:

  • 19 марта

  • 21 марта

  • 23 марта

  • 25 марта

  • 27 марта

  • 29 марта

Из станции “Нурлы жол”:

  • 20 марта

  • 22 марта

  • 24 марта

  • 26 марта

  • 28 марта

  • 30 марта

Всего на этом маршруте запланировано 6 рейсов.

Дополнительные вагоны на популярных направлениях

Помимо назначения отдельных поездов, в праздничный период планируется усилить действующие маршруты. В составы поездов включат около 230 дополнительных прицепных вагонов.

В Министерстве транспорта подчеркивают, что комплексные меры направлены на то, чтобы:

  • снизить дефицит билетов в дни праздников;

  • увеличить пропускную способность поездов;

  • обеспечить комфортное передвижение пассажиров по стране;

  • снизить нагрузку на транспортную систему в период Наурыза.

Ожидается, что расширение железнодорожного сообщения позволит казахстанцам без проблем планировать поездки в праздничные дни и заранее приобретать билеты на нужные даты.

