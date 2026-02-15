Минтранс сообщил о запуске дополнительных поездов к Наурызу

В Казахстане готовятся к росту пассажиропотока в период весенних праздников. Национальный железнодорожный перевозчик запускает дополнительные рейсы и увеличивает число вагонов на популярных направлениях, чтобы облегчить поездки по стране в дни празднования Наурыза, сообщает Lada.kz.
По информации Министерства транспорта Республики Казахстан, АО Пассажирские перевозки назначит 20 дополнительных железнодорожных рейсов. Это позволит открыть для пассажиров около 35 тысяч дополнительных мест.
В ведомстве отмечают, что подобные меры традиционно принимаются в периоды повышенного спроса на поездки — особенно в праздничные дни, когда многие жители страны отправляются в гости к родственникам или планируют путешествия внутри Казахстана.
Помимо запуска отдельных поездов, перевозчик увеличит составы на наиболее востребованных маршрутах, добавив дополнительные вагоны к уже существующим рейсам.
На одном из самых популярных направлений — между Алматы и Астана — будет курсировать дополнительный поезд №201/202 «Алматы-2 — Астана-1».
Из Алматы поезд отправится:
20 марта
22 марта
24 марта
26 марта
28 марта
30 марта
Из Астаны:
21 марта
23 марта
25 марта
27 марта
29 марта
31 марта
Всего на этом направлении предусмотрено 6 дополнительных рейсов.
Еще одно востребованное направление — маршрут между столицей и югом страны. Дополнительный поезд №204/203 будет курсировать по маршруту «Астана “Нурлы жол” — Шымкент».
Из станции “Нурлы жол”:
19, 20 марта
22, 23 марта
25, 26 марта
28, 29 марта
Из Шымкент:
21, 22 марта
24, 25 марта
27, 28 марта
30, 31 марта
На этом направлении назначено 8 дополнительных рейсов.
Дополнительные перевозки организуют и на западном направлении. Поезд №205/206 будет курсировать между Актобе и столицей.
Из Актобе:
19 марта
21 марта
23 марта
25 марта
27 марта
29 марта
Из станции “Нурлы жол”:
20 марта
22 марта
24 марта
26 марта
28 марта
30 марта
Всего на этом маршруте запланировано 6 рейсов.
Помимо назначения отдельных поездов, в праздничный период планируется усилить действующие маршруты. В составы поездов включат около 230 дополнительных прицепных вагонов.
В Министерстве транспорта подчеркивают, что комплексные меры направлены на то, чтобы:
снизить дефицит билетов в дни праздников;
увеличить пропускную способность поездов;
обеспечить комфортное передвижение пассажиров по стране;
снизить нагрузку на транспортную систему в период Наурыза.
Ожидается, что расширение железнодорожного сообщения позволит казахстанцам без проблем планировать поездки в праздничные дни и заранее приобретать билеты на нужные даты.
