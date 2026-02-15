Как ребенку без родителей получить паспорт в Казахстане: что нужно знать

Вопрос получения паспорта для детей — важный этап оформления официальных документов. Но что делать, если ребенку еще нет 16 лет, а родителей нет? В Казахстане существуют четкие правила, позволяющие решить эту ситуацию законно и безопасно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Кто может выступить представителем ребенка?

Если ребенок младше 16 лет и у него нет родителей, подача документов на получение паспорта полностью ложится на плечи законного представителя.

В роли законного представителя могут выступать:

Опекун — человек, которому суд официально поручил заботу о ребенке;

Попечитель — лицо, назначенное для защиты интересов ребенка в случаях, когда опека невозможна или временно не назначена.

Какие документы понадобятся?

Процедура оформления паспорта для ребенка без родителей не отличается по сути от стандартной, однако опекуну или попечителю важно иметь при себе:

Свидетельство о назначении опекуна или попечителя;

Свидетельство о рождении ребенка;

Фото ребенка, соответствующее требованиям паспортного оформления;

Заполненные заявления и формы, предусмотренные для оформления паспорта в Казахстане.

Куда обращаться за паспортом?

Подать документы можно через сервисы НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан». Организация обеспечивает сопровождение процесса и помогает законным представителям собрать все необходимые бумаги, чтобы оформление паспорта прошло без задержек.

Важные нюансы для опекунов и попечителей