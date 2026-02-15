Сколько осталось героев Великой Отечественной войны в Казахстане

В Казахстане продолжает сокращаться число живых участников Великой Отечественной войны. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, на 1 февраля 2026 года в стране проживает всего 69 ветеранов ВОВ, передает Lada.kz.
По данным министерства, всего в Казахстане насчитывается 76 059 ветеранов различных категорий. Среди них:
69 ветеранов Великой Отечественной войны, напрямую участвовавших в боях;
16 250 человек, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, включая тех, кто получил инвалидность вследствие ранений, контузий или заболеваний, связанных с войной;
26 626 ветеранов боевых действий на территории других государств, включая участников афганской войны и миротворческих миссий;
33 114 тружеников тыла, внесших вклад в победу своими трудовыми усилиями в годы ВОВ.
Для сравнения, по состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане жило 111 ветеранов Великой Отечественной войны — это значит, что за меньше чем год их число сократилось более чем на треть.
Ветераны всех категорий получают ежемесячные специальные пособия из республиканского бюджета, независимо от других социальных выплат. Размеры пособий на 2026 год выглядят следующим образом:
Ветераны ВОВ — 16 МРП, что составляет 69 200 тенге;
Ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ:
лица с инвалидностью вследствие ранений или заболеваний, полученных в период ВОВ — 7,55 МРП (32 654 тенге);
лица, приравненные к участникам ВОВ — 6,19 МРП (26 772 тенге);
Ветераны боевых действий на территории других государств:
участники боевых действий в Афганистане — 6,19 МРП (26 772 тенге);
военнослужащие, участвовавшие в международных миротворческих операциях и охране границ СНГ — 4,8 МРП (20 760 тенге);
Труженики тыла в годы ВОВ — 2,13 МРП (9 212 тенге).
В 2026 году на выплаты всем категориям ветеранов из бюджета Казахстана планируется направить 17,7 млрд тенге, что подчеркивает внимание государства к людям, прошедшим через войну и трудные времена.
С каждым годом число живых свидетелей истории сокращается. Сейчас в стране осталось всего 69 ветеранов Великой Отечественной войны, которые своим личным опытом напоминают о героизме и самопожертвовании предков. Государственная поддержка и внимание общества остаются важными способами сохранения памяти и уважения к их подвигу.
Комментарии0 комментарий(ев)