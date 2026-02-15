18+
Сколько осталось героев Великой Отечественной войны в Казахстане

Новости Казахстана 0 662

В Казахстане продолжает сокращаться число живых участников Великой Отечественной войны. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, на 1 февраля 2026 года в стране проживает всего 69 ветеранов ВОВ, передает Lada.kz. 

По данным министерства, всего в Казахстане насчитывается 76 059 ветеранов различных категорий. Среди них:

  • 69 ветеранов Великой Отечественной войны, напрямую участвовавших в боях;

  • 16 250 человек, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, включая тех, кто получил инвалидность вследствие ранений, контузий или заболеваний, связанных с войной;

  • 26 626 ветеранов боевых действий на территории других государств, включая участников афганской войны и миротворческих миссий;

  • 33 114 тружеников тыла, внесших вклад в победу своими трудовыми усилиями в годы ВОВ.

Для сравнения, по состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане жило 111 ветеранов Великой Отечественной войны — это значит, что за меньше чем год их число сократилось более чем на треть.

Государственная поддержка: сколько получают ветераны

Ветераны всех категорий получают ежемесячные специальные пособия из республиканского бюджета, независимо от других социальных выплат. Размеры пособий на 2026 год выглядят следующим образом:

  • Ветераны ВОВ — 16 МРП, что составляет 69 200 тенге;

  • Ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ:

    • лица с инвалидностью вследствие ранений или заболеваний, полученных в период ВОВ — 7,55 МРП (32 654 тенге);

    • лица, приравненные к участникам ВОВ — 6,19 МРП (26 772 тенге);

  • Ветераны боевых действий на территории других государств:

    • участники боевых действий в Афганистане — 6,19 МРП (26 772 тенге);

    • военнослужащие, участвовавшие в международных миротворческих операциях и охране границ СНГ — 4,8 МРП (20 760 тенге);

  • Труженики тыла в годы ВОВ — 2,13 МРП (9 212 тенге).

В 2026 году на выплаты всем категориям ветеранов из бюджета Казахстана планируется направить 17,7 млрд тенге, что подчеркивает внимание государства к людям, прошедшим через войну и трудные времена.

Заключение: эпоха уходит, память остаётся

С каждым годом число живых свидетелей истории сокращается. Сейчас в стране осталось всего 69 ветеранов Великой Отечественной войны, которые своим личным опытом напоминают о героизме и самопожертвовании предков. Государственная поддержка и внимание общества остаются важными способами сохранения памяти и уважения к их подвигу.

