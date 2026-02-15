Сколько осталось героев Великой Отечественной войны в Казахстане

В Казахстане продолжает сокращаться число живых участников Великой Отечественной войны. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, на 1 февраля 2026 года в стране проживает всего 69 ветеранов ВОВ, передает Lada.kz.

Фото: gov.kz

По данным министерства, всего в Казахстане насчитывается 76 059 ветеранов различных категорий. Среди них:

69 ветеранов Великой Отечественной войны , напрямую участвовавших в боях;

16 250 человек , приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, включая тех, кто получил инвалидность вследствие ранений, контузий или заболеваний, связанных с войной;

26 626 ветеранов боевых действий на территории других государств , включая участников афганской войны и миротворческих миссий;

33 114 тружеников тыла, внесших вклад в победу своими трудовыми усилиями в годы ВОВ.

Для сравнения, по состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане жило 111 ветеранов Великой Отечественной войны — это значит, что за меньше чем год их число сократилось более чем на треть.

Государственная поддержка: сколько получают ветераны

Ветераны всех категорий получают ежемесячные специальные пособия из республиканского бюджета, независимо от других социальных выплат. Размеры пособий на 2026 год выглядят следующим образом:

Ветераны ВОВ — 16 МРП, что составляет 69 200 тенге ;

Ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ : лица с инвалидностью вследствие ранений или заболеваний, полученных в период ВОВ — 7,55 МРП ( 32 654 тенге ); лица, приравненные к участникам ВОВ — 6,19 МРП ( 26 772 тенге );

Ветераны боевых действий на территории других государств : участники боевых действий в Афганистане — 6,19 МРП ( 26 772 тенге ); военнослужащие, участвовавшие в международных миротворческих операциях и охране границ СНГ — 4,8 МРП ( 20 760 тенге );

Труженики тыла в годы ВОВ — 2,13 МРП (9 212 тенге).

В 2026 году на выплаты всем категориям ветеранов из бюджета Казахстана планируется направить 17,7 млрд тенге, что подчеркивает внимание государства к людям, прошедшим через войну и трудные времена.

Заключение: эпоха уходит, память остаётся

С каждым годом число живых свидетелей истории сокращается. Сейчас в стране осталось всего 69 ветеранов Великой Отечественной войны, которые своим личным опытом напоминают о героизме и самопожертвовании предков. Государственная поддержка и внимание общества остаются важными способами сохранения памяти и уважения к их подвигу.