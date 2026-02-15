18+
15.02.2026, 10:12

Чемпиона Олимпийских игр Михаила Шайдорова и его отца осыпали автомобилями

Новости Казахстана 0 1 202

Михаил Шайдоров, ставший чемпионом Олимпийских игр 2026 года по фигурному катанию, не только принес Казахстану историческое золото, но и получил неожиданные подарки от известных соотечественников. Подарки адресованы не только ему, но и его отцу, который сыграл ключевую роль в становлении чемпиона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Автомобиль в знак благодарности отцу

Предприниматель Арсен Томский, который в 2023 году стал гражданином Казахстана, решил отметить успех Шайдорова необычным образом. Он приобрел для Станислава Шайдорова, отца олимпийского чемпиона, новый Audi Q8.

В соцсетях Томский написал:

«Это нереально круто и классно — гордиться за свою страну! Спасибо Михаилу за эту гордость и радость. Потрясающая, очень вдохновляющая золотая олимпийская победа в совершенно невероятном стиле. В знак глубокого уважения и благодарности я хочу сделать подарок человеку, который стоял у истоков этого успеха. Я дарю Audi Q8 отцу чемпиона — Станиславу Александровичу. Это подарок от меня лично и от всех казахстанцев. Станислав Александрович был не только первым тренером Михаила, но когда-то продал свой автомобиль ради мечты сына — сегодня эта мечта стала золотой».

Поступок Томского стал символическим жестом признания заслуг отца за успех сына, подчеркивая, что путь к олимпийскому золоту начинался с его жертвы и поддержки.

Подарок самому чемпиону

Не остался в стороне и знаменитый казахстанский артист Димаш Кудайберген. В Instagram он опубликовал видеопоздравление Михаилу, ласково называя его «Мишабаем» и «золотым мальчиком».

Димаш отметил значимость выступлений Шайдорова и его связь с легендой фигурного катания Денисом Теном:

«Ты на высоком уровне исполнил свой долг перед старшим братом (Денисом Теном) и народом».

Особое внимание певец уделил музыке, под которую выступал Михаил: композиция Confessa была исполнена самим Димашем. В знак благодарности и поддержки Димаш пообещал подарить чемпиону автомобиль:

«Ты очень порадовал, большое спасибо! В этой связи хочу подарить тебе железного коня. Автомобиль — за мной».

Таким образом, олимпийская победа стала поводом не только для национальной гордости, но и для щедрых, символичных подарков от звезд Казахстана.

Историческая победа для страны

На Олимпийских играх в Италии Михаил Шайдоров продемонстрировал выдающийся результат. После короткой программы он занимал пятое место с 92,94 балла, но произвольная программа принесла 198,64 балла, что позволило ему с общим результатом 291,58 балла подняться на первую строчку. Шайдоров исполнил пять четверных прыжков — результат, который обеспечил ему историческое золото.

Серебро досталось Юме Кагияме из Японии (280,06 балла), а бронзу завоевал его соотечественник Шун Сато (274,90 балла).

Эта победа стала второй золотой медалью Казахстана на зимних Олимпийских играх и первой в истории страны в фигурном катании. Первое золото на зимней Олимпиаде Казахстан завоевал в 1994 году лыжник Владимир Смирнов. Ранее лучшим результатом в фигурном катании была бронза, завоёванная Денисом Теном в 2014 году.

