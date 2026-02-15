«Тенге устал бежать за долларом»: эксперты предупредили о росте цен в Казахстане

По данным на январь 2026 года, годовая инфляция в Казахстане составила 12,2%, что немного ниже, чем показатель конца 2025 года. Несмотря на кажущееся небольшое снижение, эксперты предупреждают, что цены на товары и услуги продолжат расти. По их прогнозам, в течение года рост составит около 11,6%, что чуть выше ранее прогнозируемых 11,4%, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Таким образом, реальная покупательная способность казахстанцев будет снижаться, а расходы на базовые товары и услуги могут оказаться выше ожидаемых.
Официальный курс доллара на сегодняшний день составляет 495,64 тенге, однако аналитики не советуют рассчитывать на стабильность валюты.
Согласно прогнозам Ассоциации финансистов Казахстана:
К марту 2026 года доллар может подорожать до 509,6 тенге.
Через 12 месяцев курс может достичь 544,7 тенге за доллар.
Главными причинами называют:
рост спроса на иностранную валюту среди населения и бизнеса;
снижение факторов поддержки тенге;
возможное падение стоимости нефти марки Brent до 61,8 доллара за баррель, что напрямую влияет на доходы бюджета и валютные резервы страны.
Эти факторы создают дополнительное давление на национальную валюту, делая тенге более уязвимым перед мировыми финансовыми колебаниями.
Интересно, что мнения экспертов по курсу доллара расходятся. Ранее высказывалось предположение, что курс может опуститься до 490 тенге уже на этой неделе, однако новые данные указывают на обратное направление – укрепление доллара.
Что касается инфляции, то хотя прогноз на год выглядит ниже текущего уровня, сам факт ухудшения ожиданий (с 11,4% до 11,6%) сигнализирует о возможной нестабильности цен. Это означает, что расходы граждан на продукты, транспорт, коммунальные услуги и услуги сферы обслуживания могут вырасти быстрее, чем планировалось.
Бюджет семьи: планирование расходов становится сложнее, особенно на продукты и бытовые услуги.
Сбережения: откладывать деньги в тенге становится рискованнее – растущая инфляция снижает реальную ценность накоплений.
Покупки в валюте: с ростом доллара импортные товары и услуги подорожают.
Эксперты советуют пересмотреть финансовые стратегии, учитывать прогнозы по инфляции и колебаниям курса валют, а также быть готовыми к возможным скачкам цен в течение года.
Комментарии0 комментарий(ев)