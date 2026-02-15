«Тенге устал бежать за долларом»: эксперты предупредили о росте цен в Казахстане

По данным на январь 2026 года, годовая инфляция в Казахстане составила 12,2% , что немного ниже, чем показатель конца 2025 года. Несмотря на кажущееся небольшое снижение, эксперты предупреждают, что цены на товары и услуги продолжат расти. По их прогнозам, в течение года рост составит около 11,6% , что чуть выше ранее прогнозируемых 11,4%, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Инфляция продолжает давить на кошельки казахстанцев

Таким образом, реальная покупательная способность казахстанцев будет снижаться, а расходы на базовые товары и услуги могут оказаться выше ожидаемых.

Доллар на горизонте: к чему готовиться

Официальный курс доллара на сегодняшний день составляет 495,64 тенге, однако аналитики не советуют рассчитывать на стабильность валюты.

Согласно прогнозам Ассоциации финансистов Казахстана:

К марту 2026 года доллар может подорожать до 509,6 тенге .

Через 12 месяцев курс может достичь 544,7 тенге за доллар.

Главными причинами называют:

рост спроса на иностранную валюту среди населения и бизнеса;

снижение факторов поддержки тенге;

возможное падение стоимости нефти марки Brent до 61,8 доллара за баррель, что напрямую влияет на доходы бюджета и валютные резервы страны.

Эти факторы создают дополнительное давление на национальную валюту, делая тенге более уязвимым перед мировыми финансовыми колебаниями.

Противоречивые прогнозы и ожидания

Интересно, что мнения экспертов по курсу доллара расходятся. Ранее высказывалось предположение, что курс может опуститься до 490 тенге уже на этой неделе, однако новые данные указывают на обратное направление – укрепление доллара.

Что касается инфляции, то хотя прогноз на год выглядит ниже текущего уровня, сам факт ухудшения ожиданий (с 11,4% до 11,6%) сигнализирует о возможной нестабильности цен. Это означает, что расходы граждан на продукты, транспорт, коммунальные услуги и услуги сферы обслуживания могут вырасти быстрее, чем планировалось.

Что это значит для казахстанцев

Бюджет семьи: планирование расходов становится сложнее, особенно на продукты и бытовые услуги.

Сбережения: откладывать деньги в тенге становится рискованнее – растущая инфляция снижает реальную ценность накоплений.

Покупки в валюте: с ростом доллара импортные товары и услуги подорожают.

Эксперты советуют пересмотреть финансовые стратегии, учитывать прогнозы по инфляции и колебаниям курса валют, а также быть готовыми к возможным скачкам цен в течение года.