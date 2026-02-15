Смена названия адреса проживания: что важно знать жителям Казахстана

Жители Казахстана получили разъяснения о том, как действовать при смене названия улицы, на которой они живут. Вопрос оказался актуальным: многие опасаются, что после переименования потребуется лично менять документы на недвижимость, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В пресс-службу НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" обратился гражданин с нестандартным вопросом:
"Улица моего дома была официально переименована. Нужно ли мне самому менять документы на недвижимость?"
Подобные обращения показывают, что тема вызывает беспокойство у обычных жителей, особенно учитывая, что изменения в адресах напрямую касаются регистрации собственности, почтовых услуг и различных бюрократических процедур.
Сотрудники госкорпорации сразу же разъяснили ситуацию:
Менять документы самостоятельно не требуется.
Все изменения в адресных данных вносятся автоматически через государственные информационные системы.
Этот процесс осуществляется бесплатно, и старые документы остаются действительными, даже если на них указано прежнее название улицы.
Таким образом, жителям Казахстана не нужно тратить время и средства на визиты в регистрирующие органы или нотариальные конторы.
Система государственных информационных сервисов Казахстана устроена так, чтобы любые корректировки официальных данных (в том числе названий улиц) автоматически синхронизировались с базами данных:
Регистр недвижимости – автоматически обновляет адреса объектов.
Почтовая система и службы доставки – новые данные обновляются без участия владельца.
Банки и госуслуги – информация подтягивается напрямую из реестров.
Такой подход позволяет минимизировать ошибки и избавляет граждан от лишней бюрократии.
Несмотря на то что документы обновляются автоматически, есть несколько моментов, о которых стоит помнить:
Проверяйте данные в личном кабинете на портале госуслуг, чтобы убедиться, что изменения корректно отразились.
Старые адресные записи не теряют юридической силы, поэтому не спешите обновлять бумаги через третьи организации.
В случае сомнений можно обратиться в местный отдел регистрации прав на недвижимость или в пресс-службу госкорпорации для консультации.
Смена названия улицы — не повод для паники. Государственные системы обновляют информацию автоматически, а гражданам не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. Это упрощает бюрократические процессы и гарантирует, что права на недвижимость сохраняются без изменений.
