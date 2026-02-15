Трассы Казахстана подключают к цифровому миру

В Казахстане готовится масштабное расширение интернет-покрытия на автомобильных трассах. Уже в 2026 году водители и пассажиры смогут оставаться на связи не только в городах, но и в пути. Об этом LS рассказали в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, сообщает Lada.kz

Фото: кадр YouTube

Инициатива направлена на устранение так называемых «белых пятен» – зон, где до сих пор отсутствует мобильная и радиосвязь. Новое покрытие затронет порядка 40 тысяч километров дорог, что существенно повысит доступность цифровых сервисов для всех участников дорожного движения.

Два этапа внедрения: от республиканских до областных трасс

По информации ведомства, проект реализуется поэтапно:

Первый этап – установка оборудования и обеспечение интернет-связью республиканских трасс, соединяющих крупнейшие города страны. Второй этап – подключение дорог областного значения, что позволит распространить цифровую инфраструктуру на региональные маршруты.

Такой подход обеспечит системное покрытие и позволит минимизировать зоны без связи на территории Казахстана.

Инвестиции и партнерство с оператором связи

Для реализации проекта министерство заключило инвестиционное соглашение с одним из крупных операторов связи. Точные объемы финансирования станут известны после завершения строительных и монтажных работ, однако уже ясно, что проект потребует значительных ресурсов и технической координации.

По словам представителей министерства, появление интернета на трассах будет способствовать не только удобству водителей, но и развитию цифровых сервисов, онлайн-навигации, экстренных систем оповещения и других технологий для безопасности на дорогах.

Что это значит для водителей и пассажиров

Возможность пользоваться навигацией и картами онлайн без перебоев.

Доступ к интернет-сервисам и мобильной связи даже в отдаленных регионах.

Улучшение системы экстренного реагирования при авариях или чрезвычайных ситуациях.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития отмечает, что проект станет частью долгосрочной стратегии по цифровизации страны и развитию «умной» инфраструктуры.