18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.02.2026, 15:31

Подсолнечное масло в Казахстане готовят к подорожанию

Новости Казахстана 0 742

Снижение экспортной пошлины на подсолнечные семечки может неожиданно ударить по ценам на подсолнечное масло внутри Казахстана. Такой прогноз сделал глава отраслевой ассоциации Ядыкар Ибрагимов, комментируя анализ, подготовленный Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Почему пошлина вызывает тревогу производителей

АЗРК подготовило документ с рекомендацией снизить пошлину на экспорт семечек. Он уже передан в правительство и может быть рассмотрен на ближайшем заседании МВК.

По словам Ибрагимова, снижение пошлины приведет к ускоренному вывозу семечек в соседние страны. Это сократит объем сырья на внутреннем рынке и, как следствие, повысит цену готового продукта.

«Если пошлину снизят, уже летом цена казахстанского масла в торговых сетях может вырасти до 1,2–1,3 тыс. тенге за литр. Сейчас она составляет 786–814 тенге», – отметил глава НАПМК.

При этом сами предприятия загружены лишь на 40–50%, и себестоимость производства остается высокой. Эксперт подчеркнул, что сохранение действующей пошлины позволит избежать скачка цен и соблюсти меморандум с профильными министерствами.

«Если пошлину снизят, нам придется отказаться от меморандума», – добавил Ибрагимов.

Спорные моменты анализа АЗРК

Эксперт обратил внимание на несколько неточностей в отчете госоргана:

  • Завышенные нормативы расхода семян: в расчетах использован показатель 2,3 кг семян на литр масла, что соответствует выходу 43,5%. Среднереспубликанский норматив составляет около 41,5%.

  • Сравнение с потреблением вместо производства: в отчете утверждается, что выгоднее экспортировать нерафинированное масло, чем перерабатывать глубоко. При этом объемы импорта сопоставляются с потреблением, а не с производством, что создает искаженное впечатление. По факту доля импортной продукции в 2024 году не превышала 18%, а не 43%, как указано в документе.

Внешние рынки и влияние на Казахстан

Основной импортер семечек – Китай, закупающий более 85% экспорта. При этом при ввозе готового масла в Поднебесную действует 18% налог, тогда как семечки ввозятся без пошлины.

Ибрагимов считает, что в заключении АЗРК нет объективной оценки последствий для внутренних цен и смежных отраслей:

  • Птицеводство и животноводство напрямую зависят от стоимости подсолнечного масла.

  • Увеличение экспорта сырья без учета внутреннего спроса может повысить расходы аграриев и переработчиков.

Мнения депутатов и дальнейшие шаги

Депутат Нуржан Ашимбетов ранее отмечал, что действующая пошлина вынуждает аграриев работать себе в убыток. Вопрос о пересмотре пошлины обсуждался на МВК, после чего было решено обратиться в АЗРК для анализа экономической целесообразности.

Итог

Ситуация с подсолнечным маслом в Казахстане демонстрирует классический конфликт между экспортными интересами и внутренним рынком. Снижение пошлины может стимулировать экспорт семечек, но одновременно вызвать рост цен на масло для потребителей. На решение правительства и анализ АЗРК теперь возлагаются надежды на баланс интересов отрасли и населения.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь