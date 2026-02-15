Подсолнечное масло в Казахстане готовят к подорожанию

Снижение экспортной пошлины на подсолнечные семечки может неожиданно ударить по ценам на подсолнечное масло внутри Казахстана. Такой прогноз сделал глава отраслевой ассоциации Ядыкар Ибрагимов, комментируя анализ, подготовленный Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ortcom.kz

Почему пошлина вызывает тревогу производителей

АЗРК подготовило документ с рекомендацией снизить пошлину на экспорт семечек. Он уже передан в правительство и может быть рассмотрен на ближайшем заседании МВК.

По словам Ибрагимова, снижение пошлины приведет к ускоренному вывозу семечек в соседние страны. Это сократит объем сырья на внутреннем рынке и, как следствие, повысит цену готового продукта.

«Если пошлину снизят, уже летом цена казахстанского масла в торговых сетях может вырасти до 1,2–1,3 тыс. тенге за литр. Сейчас она составляет 786–814 тенге», – отметил глава НАПМК.

При этом сами предприятия загружены лишь на 40–50%, и себестоимость производства остается высокой. Эксперт подчеркнул, что сохранение действующей пошлины позволит избежать скачка цен и соблюсти меморандум с профильными министерствами.

«Если пошлину снизят, нам придется отказаться от меморандума», – добавил Ибрагимов.

Спорные моменты анализа АЗРК

Эксперт обратил внимание на несколько неточностей в отчете госоргана:

Завышенные нормативы расхода семян: в расчетах использован показатель 2,3 кг семян на литр масла, что соответствует выходу 43,5%. Среднереспубликанский норматив составляет около 41,5%.

Сравнение с потреблением вместо производства: в отчете утверждается, что выгоднее экспортировать нерафинированное масло, чем перерабатывать глубоко. При этом объемы импорта сопоставляются с потреблением, а не с производством, что создает искаженное впечатление. По факту доля импортной продукции в 2024 году не превышала 18%, а не 43%, как указано в документе.

Внешние рынки и влияние на Казахстан

Основной импортер семечек – Китай, закупающий более 85% экспорта. При этом при ввозе готового масла в Поднебесную действует 18% налог, тогда как семечки ввозятся без пошлины.

Ибрагимов считает, что в заключении АЗРК нет объективной оценки последствий для внутренних цен и смежных отраслей:

Птицеводство и животноводство напрямую зависят от стоимости подсолнечного масла.

Увеличение экспорта сырья без учета внутреннего спроса может повысить расходы аграриев и переработчиков.

Мнения депутатов и дальнейшие шаги

Депутат Нуржан Ашимбетов ранее отмечал, что действующая пошлина вынуждает аграриев работать себе в убыток. Вопрос о пересмотре пошлины обсуждался на МВК, после чего было решено обратиться в АЗРК для анализа экономической целесообразности.

Итог

Ситуация с подсолнечным маслом в Казахстане демонстрирует классический конфликт между экспортными интересами и внутренним рынком. Снижение пошлины может стимулировать экспорт семечек, но одновременно вызвать рост цен на масло для потребителей. На решение правительства и анализ АЗРК теперь возлагаются надежды на баланс интересов отрасли и населения.