Техпаспорт больше недействителен: новые правила для собственников квартир в Казахстане

В Министерстве юстиции Казахстана опровергли слухи о том, что переоформление техпаспорта на жильё стало обязательным для проведения сделок с недвижимостью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: rialight.kz

В Казахстане больше не существует привычного технического паспорта на жильё, однако это не повод для паники среди собственников. Разбираемся, что произошло и какие документы теперь заменяют старый формат.

Откуда пошли слухи о замене документов

В начале 2026 года в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация, что владельцам квартир обязательным порядком придётся переоформлять технические паспорта. Сообщалось, что это коснется большинства собственников и может напрямую повлиять на сделки с недвижимостью.

Однако в Министерстве юстиции Казахстана поспешили развеять эти слухи, заявив, что подобная массовая замена документов не предусмотрена законом.

Технического паспорта больше нет

В ответ на официальный запрос Tengrinews.kz в Комитете регистрационной службы и организации юридических услуг Минюста пояснили:

«Понятие “технический паспорт” больше не используется в законодательстве. Вместо него применяется термин “кадастровый паспорт объекта недвижимости” — идентификационный документ, который содержит технические и идентификационные характеристики объекта, а также сведения о земельном участке».

Другими словами, новый документ сохраняет всю юридическую силу, а прежний «техпаспорт» был просто заменён современным электронным форматом в рамках цифровизации госуслуг.

Когда нужен кадастровый паспорт

Кадастровый паспорт оформляется в следующих случаях:

изменение технических или идентификационных характеристик недвижимости (например, после реконструкции, перепланировки или переоборудования );

желание собственника уточнить или обновить данные о квартире или доме;

выявление расхождений между фактическими характеристиками объекта и данными в документах. В этом случае проводится государственное техническое обследование, по итогам которого оформляется обновлённый кадастровый паспорт.

Важно: при смене собственника переоформлять кадастровый паспорт не требуется — документ сохраняет юридическую силу и защищает права нового владельца.

Паника оказалась преждевременной

Таким образом, распространявшиеся сообщения о том, что всем владельцам жилья нужно срочно менять документы, не соответствуют действительности. Минюст подчеркнул, что массовая замена документов не нужна, и все законные сделки с недвижимостью остаются возможными без переоформления.

Рынок недвижимости: цифры января 2026

Согласно данным Бюро национальной статистики, в январе 2026 года в Казахстане наблюдалось резкое сокращение сделок с недвижимостью:

Всего зарегистрировано 27 745 сделок ; 21 725 — квартиры; 6 020 — частные дома.

В сравнении с декабрем 2025 года продажи упали на 47,8% .

Наибольшее снижение зафиксировано в Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Абай.

Эксперты связывают это снижение с общей замедленной активностью на рынке и сезонными колебаниями, а не с изменением формата документов на жильё.

Вывод

Старый технический паспорт исчез, но на его месте появился кадастровый паспорт, который обеспечивает идентификацию и юридическую защиту недвижимости. Владельцам жилья не стоит спешить с переоформлением — документы продолжают действовать, а сделки остаются законными.